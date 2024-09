Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, mardi, au siège de l'Assemblée, l'ambassadeur du Koweït en Algérie, Mohammad Al-Shabou, qui lui a rendu une visite d'adieu après la fin de sa mission en Algérie, indique un communiqué de cette instance législative. Cette rencontre a été "l'occasion de saluer les relations fraternelles privilégiées entre les deux pays frères, lesquelles ont toujours été marquées par la coopération bilatérale et le respect mutuel", précise la même source.

A cet égard, M. Boughali s'est félicitée de la "dynamique positive" insufflée aux relations bilatérales suite à la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Koweït en 2022. Dans le même sillage, le président de l'APN a exprimé sa "reconnaissance" pour le soutien du Koweït à la candidature de l'Algérie à la qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, saluant également l'adhésion du Koweït au Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026, après son élection par l'Assemblée générale des Nations unies.

Par ailleurs, M. Boughali a mis en exergue les positions communes entre l'Algérie et le Koweït vis-à-vis des causes justes dans le monde, affirmant, par la même, "l'engagement de l'Algérie à la défense de ces causes, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie", ajoute le communiqué.

Mettant en avant l'importance de la coopération parlementaire, le président de l'APN a affirmé que l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Koweït constituait "un des mécanismes à même de développer la coopération entre les parlements des deux pays".

Il s'est également dit optimiste de voir ce groupe "jeter les bases d'une nouvelle étape de qualité en la matière", selon la même source.

De son côté, "l'ambassadeur koweïtien a présenté ses félicitations au Gouvernement et au peuple algériens pour le succès de l'élection présidentielle et a salué la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès et de développement".

L'ambassadeur de l'Etat du Koweït a adressé à l'occasion "ses remerciements aux autorités algériennes en reconnaissance du soutien et de la coopération qui lui ont été réservés pendant qu'il représentait son pays en Algérie".

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence du vice-président de l'APN et chargé des relations extérieures, M. Moundir Bouden, et du président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Koweït, M. Zakaria Belkhir.