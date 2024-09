Un total 55 écoles primaires de la wilaya de Mila ont été dotées de tablettes électroniques destinées aux élèves de troisième, quatrième et cinquième années, a-t-on appris mardi auprès des services de la direction locale de l'Education. Pas moins de 1.740 tablettes ont été remises aux 55 écoles primaires en prévision de la nouvelle année scolaire 2024-2025, a indiqué le chef du service de programmation et de suivi de cette direction, Mohamed Baouche. Ce quota est le troisième à être distribué aux écoles de la wilaya, selon la même source, qui a précisé que le premier quota a porté sur la distribution de 1.584 tablettes à 16 écoles en 2022, suivi en 2023 de la remise d'un quota similaire au même nombre d'écoles. Les efforts se poursuivent pour généraliser l'usage des tablettes électroniques à toutes les écoles primaires de la wilaya afin d'alléger le poids des cartables et d'améliorer les conditions de scolarité des élèves, a-t-on assuré.