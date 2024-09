L'ASO Chlef a enregistré l'arrivée de deux nouveaux joueurs avant quelques heures de la clôture du mercato estival, Mokhtar Belkhiter et Tarek Bouabta, a annoncé, mardi, ce club de Ligue 1 de football. Belkhiter, qui évolue comme latéral droit, a opté pour la formation chélifienne en provenance du CR Belouizdad (Ligue 1), alors que Bouabta, un arrière central de métier, retrouve le championnat algérien après deux saisons passées au Bahreïn sous les couleurs du club d'Al-Khaldia.

Ces deux joueurs portent à neuf le nombre des recrutés cet été par la direction de l'ASO. Auparavant, cette dernière, dont l'effectif a connu plusieurs départs, avait engagé Mohamed Berka (MC El-Bayadh), Ayoub Sadahin, Imad Eddine Larbi et Belkacem Bourourga (SKAF Meliana), le gardien de but Abderrahmane Medjadel (MSP Batna), Moussa Boukhenna (ES Mostaganem) et Ismail Moussa (Niger).

L'ASO a clôturé mercredi passé son stage de préparation à Ain Draham (Tunisie) en disputant son cinquième match amical contre le NC Magra (0-0). De retour à Chlef depuis jeudi dernier, les protégés de l'entraineur Samir Zaoui, qui a effectué cet été son come-back au club, ont bénéficié de deux jours de repos avant de reprendre le travail au stade Mohamed Boumezrag. A leur menu, figure également un match amical, ce mardi, contre la JSD Jijel (Ligue 2 centre-est) qui se prépare à Chlef. C'est la dernière ligne droite pour les Chélifiens avant le début du Championnat, dont le coup d'envoi sera donné le 19 septembre en cours.