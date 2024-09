La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée devant son homologue tunisienne sur le score de 3-0 en match amical de préparation, disputé lundi au stade Chedly Zouiten (Tunis).

Dans une rencontre marquée par une grande intensité et un engagement constant des deux côtés, les Tunisiens se sont montrés plus déterminés, ce qui leur a permis de marquer trois buts. Malgré leurs efforts, les Verts ont commis plusieurs erreurs défensives qui leur ont coûté cher.

Les trois réalisations du match ont été inscrites par Omar Ben Ali (doublé) et Ibrahim Souissi. Cette rencontre sert de répétition générale avant le tournoi UNAF U20 qualificatif à la CAN 2025 qui se tiendra en novembre prochain en Egypte. D'ici là, le sélectionneur national aura l'occasion de réunir ses joueurs et d'apporter les correctifs nécessaires en vue de cette importante compétition, selon la FAF. Avant de rallier la capitale tunisienne pour un stage de 10 jours, les joueurs algériens ont effectué un bref regroupement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa les 30 et 31 août 2024.