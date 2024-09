Les dirigeants du RC Kouba ne semblent pas être pressés pour ce qui est de l'avenir du club en optant pour la vigilance afin de redresser la situation de l'équipe surtout avec le remaniement qu'elle vient de connaître au cours de cette période des transferts.

Ainsi donc pour éviter d'être d'accusés du retard en ce qui concerne la préparation de la nouvelle saison, les dirigeants des Vert et Blanc viennent de nommer Mourad Karouf comme le nouvel entraîneur de l'équipe où il sera question de faire démarrer l 'équipe avec la meilleure préparation possible durant cette période des transferts. Soit une manière de bâtir une équipe d'avenir qui sera en mesure de rivaliser avec les grosses cylindrées et de réaliser les objectifs qui seront fixés à l'avenir. D'ailleurs, voulant travailler sur le long terme, la direction du club a décidé de faire signer un contrat de deux saisons au coach Karouf et de discuter de certaines modalités à la fin de la saison prochaine.

Retrouver l'élite, une priorité pour les dirigeants

Bien que n'ayant pas voulu anticiper les choses, préférant agir avec vigilance, il n'en demeure pas moins que les dirigeants visent d'abord à redresser la situation de l'équipe sur tous les plans étant donné qu'elle vient de connaître des changements radicaux autant au niveau de l'équipe dirigeante qu'en ce qui concerne l'effectif et le staff technique. De ce fait, tout en optant pour le meilleur parcours possible lors de la nouvelle saison, les dirigeants veulent retrouver l'élite et accéder en Ligue 1 Mobilis en s'engageant à y mettre tous les moyens nécessaires avec notamment un bon recrutement en faisant signer de bons éléments mais aussi l'engagement de Mourad Karouf à la tête de la barre technique. par ailleurs les dirigeants du RC Kouba ont procédé un recrutement judicieux, le Raed s'est offert les services de trois joueurs de l'O Akbou : le gardien Messaoudi Massinissa, ainsi que les éléments, Renai Anis et Zouari. D'autre part, le capitaine et buteur de l'équipe Sid Ali Yahia Cherif et le défenseur expérimenté Fares Benabderrahmane ont prolongé leurs contrats avec le club. Le RCK a raté l'accession en Ligue 1 Mobilis après avoir terminé le championnat 2023-2024 à la deuxième place du groupe Centre-Ouest derrière l'ES Mostaganem qui retrouve la ligue une après 25 ans.

Karouf aura du pain sur la planche…

Ainsi donc, afin d'espérer bâtir une équipe solide qui sera en mesure de rivaliser avec les grosses cylindrées, le nouveau coach du RC Kouba, Mourad Karouf , n'aura pas la tâche facile dans la mesure où il doit impérativement apporter sa touche et permettre à l'équipe de réussir un bon parcours la saison prochaine. C'est l'avis de nombreux observateurs et spécialistes qui sont unanimes à dire que la tâche de l'ex International Mourad Karouf sera difficile, surtout que le club a connu beaucoup de changements avec le départ de plusieurs cadres et l'arrivée de nouveaux. joueurs. Ce qui nécessite un travail de fond afin que l'équipe puisse répondre aux attentes des dirigeants et des supporters.

JSK RCK demain au Stade Hocine Ait Ahmed à Tizi Ouzou

Après avoir finalisé son engagement au niveau de la barre technique du club, Mourad Karouf a donné rendez-vous aux dirigeants pour jouer l'accession après deux années ratées successives le nouveau staff technique du RC Kouba poursuit la préparation avec son staff et ses joueurs en prévision de la saison prochaine. La première étape de préparation du Raed avait duré dix jours à Tikjda, sur les hauteurs de la wilaya de Bouira, et il a été consacré à l'aspect physique : «Autre grande satisfaction pour notre équipe, le fait qu'aucun joueur n' ait contracté de blessure pendant cette deuxième étape. Même le défenseur central Farès Benabderrahmane, qui souffrait d'une contracture musculaire, a réintégré le groupe et c'est de bon augure», s'est réjoui le coach Mourad Karouf. Idem pour Anis Renaï, par ailleurs les protéger de l'ex. Canari Mourad Karouf vont découdre demain soir au stade Hocine Ait Ahmed la formation de Djurdjura (JSK) pour paufiner la préparation d'inter saison.