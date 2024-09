Les deuxièmes coéquipiers de Aissa Mandi pour leurs match des éliminatoires de la CAN 2025/2026 après leur victoire contre la Guinée Équatoriale par deux buts à zéro dans ces éliminatoires de la CAN 2025/2026 les protégés de petckovich pour ce deuxième match face au Liberia au complexe sportif de Monrovia les verts ont ouvert la marque dès le premier quart d'heure de jeu suite à un cafouillage dans la surface de réparation, Amine Gouiri vient délivrer les Fennecs.

Par la suite les fennecs ont dominé leurs vis à vis surtout dans la récupération quelques minutes après le milieu de terrain Adem Zorgane a récupéré la balle au milieu de terrain et tente sa chance à trente mètres. Une frappe qui trompe le gardien de l'équipe nationale Libérien Coulibaly , juste après le deuxième mais Amin Gouiri a failli ajouter un troisième mais heureusement le poteau a sauvé le gardien de mais Libérien qui est resté au Sol pour blessure au adducteur, ce dernier aa a été remplacé par le deuxième gardien Sango qui a dévié une balle en corner et sauvé son équipe du troisième but.

Dans le temps additionnel du premier acte, Farsi combine vite et se retrouve dans les six mètres adverses. Il centre en retrait mais un Libérien enlève le ballon du doublé à Amine Gouiri 45' sur ce score de deux buts à zéro que l'arbitre de la rencontre a envoyé les 22 acteurs au vestiaire en faveur des fennecs.

Après la pause, l'entraîneur Petckovich a bien analysé l'équipe adverse afin de préserver le score.

Les Lone Stars ont fait trois changements Gibson, Kumeh et Wilson remplacent Ernest, Kenneh et Sackor. L'attaquant Libérien rentre dans la surface algérienne a essayé de tromper le gardien Mondrea son tire passe au-dessus des bois du gardien des verts. A trois minutes de la fin de la rencontre les deux remplaçants Attal qui débordent sur le côté droit du gardien Sango centre dans la surface de réparation trouve Bounedjah qui aggrave la marque 3/0 en faveurs des fennecs, sur le score de trois buts à zéro que l'arbitre de la rencontre à siffler la fin.