La sélection algérienne de basket 3x3 des moins de 23 ans (U23, messieurs) débutera son parcours à la Coupe du monde de la catégorie (11-15 septembre), mercredi face à l'Egypte (3h50, heures algériennes) puis contre l'Espagne (6h05), en matchs comptant pour le groupe A du tournoi qui regroupe 20 équipes.

Les basketteurs algériens joueront leurs deux autres matchs de poules, vendredi, respectivement contre l'Ukraine (5h15) et la France (9h40). A pied d'œuvre depuis lundi dans la capitale de la Mongolie, la sélection nationale de Basket 3x3 (U23) a effectué son dernier stage précompétitif du 5 au 9 septembre au Centre de regroupement et de préparation des élites nationales de Souidania (Alger), avec un effectif composé de neuf joueurs dont six évoluant dans le championnat national.

Selon la formule de compétition, les deux premiers de chaque poule (A, B, C, D) se qualifieront en quarts de finale prévus le 15 septembre.

La sélection algérienne U23 de basket 3x3 a composté son billet pour le Mondial 2024 de la catégorie, suite à son sacre dans la Youth Nations League africaine disputée début août en Ouganda.

Composition des groupes :

Groupe A: Algérie, France, Egypte, Espagne, Ukraine

Groupe B: Chine, Pays-Bas, Mongolie, Japon, Benin

Groupe C: Allemagne, Italie, Argentine, Nouvelle-Zélande

Groupe D: Lituanie, Lettonie, Chili, Etats Unis, Kenya

Phase de poules : du 11 au 14 septembre

Phase finale : 15 septembre (quarts de finale, demi-finales et finale).