La Fédération algérienne de boxe (FAB) a rejoint la World Boxing, nouvelle instance internationale agréée par le Comité international olympique (CIO) qui veille à ce que la boxe reste au cœur du mouvement olympique, a annoncé mardi la Comité olympique et sportif algérien (COA).

"La Fédération algérienne de boxe, à sa tête le président Youcef Khelifi, informe l'opinion publique qu'elle a officiellement adhéré à la nouvelle instance internationale World Boxing", a annoncé de son côté, l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Pour sa part, la World Boxing a indiqué que "les fédérations nationales de boxe au Japon et en Algérie sont devenues les deux derniers pays à rejoindre World Boxing. Cela signifie que World Boxing compte maintenant 44 membres couvrant les cinq continents qui rivalisent dans la boxe internationale, dont 7 qui ont rejoint depuis la fin des Jeux olympiques de 2024".

"Le Japon et l'Algérie portent à sept le nombre de pays qui ont rejoint World Boxing depuis la fin des Jeux olympiques de Paris 2024 et font suite à l'approbation récente des demandes d'adhésion du Taipei chinois, du Pakistan, du Bhoutan, de Fidji et de l'Equateur", ajoute la même source.

Suite à ces deux nouvelles adhésions, le président de World Boxing, Boris van der Vorst, a estimé que "l'arrivée du Japon et de l'Algérie renforce le profil mondial de World Boxing en augmentant notre présence en Asie et en Afrique. Leur décision de rejoindre World Boxing est une nouvelle preuve du désir de changement largement répandu dans notre sport et illustre à quel point il est important que nous conservions la place de la boxe au cœur du mouvement olympique". "Nous continuons à traiter les candidatures d'un certain nombre de pays et il est clair que de plus en plus de fédérations nationales reconnaissent que l'adhésion à World Boxing est le seul moyen de garantir que leurs boxeurs pourront continuer à poursuivre leur rêve de concourir sur la plus grande scène du sport aux Jeux olympiques", a-t-il ajouté.

La World Boxing a été lancée en avril 2023 et vise à maintenir la boxe aux Jeux olympiques. Le 7 mai 2024, elle a tenu la première réunion officielle avec le CIO, qui a marqué le début d'une collaboration formelle visant à établir une voie pour que la boxe reste aux Jeux olympiques.