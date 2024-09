La délégation algérienne ayant pris part aux Jeux paralympiques Paris 2024, clôturés dimanche soir en France, a regagné Alger mardi, auréolée de onze médailles, dont six en or.

La délégation algérienne a été accueillie à l'aéroport international Houari Boumediene, par le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Abderrahmane Hammad et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, ainsi que les familles des athlètes.

L'Algérie a bouclé sa participation à la 17é édition des Jeux paralympiques avec une moisson de onze (11) médailles : six en or et cinq en bronze. Les six médailles en vermeil ont été l'œuvre d'Athmani Skander Djamil (400 m et 100m, T13), Safia Djelal (lancer de poids assis, F57), Abdelkader Bouamer (para-judo -60 kg, J1), Nassima Saïfi (lancer du disque F57) et Brahim Guendouz Kayak (para-canoé, 200m KL3). Les cinq breloques en bronze ont été décrochées par Nassima Saifi (poids/F57), Ahmed Mehideb (Club/F32), Hamri Lynda (Longueur/F12), Ouldkouider Ishak (para-judo: -60kg/J2) et Hocine Bettir (para-powelifting): 65kg.

Avec 26 athlètes (18 hommes et 8 filles), l'Algérie a bouclé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024 en tête au niveau arabe et africain et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays, au tableau final des médailles.