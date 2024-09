Le Conseil de la nation participe à la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l'Union interparlementaire (UIP) à Erevan (Arménie), du 12 au 14 septembre, a indiqué, mardi, un communiqué du Conseil.

Cette Conférence qui se tient cette année sous le thème "Préserver en toute circonstance l'éducation et l'emploi", s'inscrit dans le cadre "d'une série de conférences organisées annuellement par l'UIP, dans l'objectif de renforcer la participation des jeunes parlementaires à trouver des solutions aux différents défis dans le monde", a ajouté la même source. L'ordre du jour de la Conférence comporte la discussion de plusieurs sujets dont "les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation et de l'emploi des jeunes, l'impact des crises sur les droits des jeunes et leur autonomisation économique et sociale, outre, la proposition de perspectives relatives à l'éducation et à l'emploi en faveur des catégories vulnérables", ainsi que "la contribution des jeunes parlementaires à préserver l'autonomisation des jeunes en temps de crises", selon la même source.