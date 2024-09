Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a reçu, lundi à Alger, le conseiller du Conseil d'administration de la société qatarie "Baladna", spécialisée dans l'agroalimentaire, les produits laitiers et les jus, Ali Al Ali, dans le cadre de la visite qu'il effectue en Algérie, à l'occasion du lancement du projet commun entre la société qatarie et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour la production du lait en poudre dans la wilaya d'Adrar, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis "d'examiner les moyens de coopération, notamment en ce qui concerne la garantie de la main d'œuvre qualifiée dans les filières professionnelles de l'agriculture, de l'industrie des aliments agricoles et des industries manufacturières", ajoute le communiqué.

A cet effet, les deux parties ont débattu des "mécanismes de travail commun concernant les besoins du projet en termes de spécialités et de moyens des établissements de formation concernés, des modalités de leur soutien et formes de prise en charge des demandeurs de formation dans ces domaines" et de "l'élaboration des programmes liés à ces spécialités", conclut le document.