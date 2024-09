Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, mardi au Caire, à la 8e réunion du Comité arabe ministériel restreint chargé de l'action internationale pour faire face aux politiques et mesures de l'entité sioniste illégales à Al-Qods occupée, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s'est tenue avant le début des travaux de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, a précisé la même source, ajoutant que les délibérations "de la réunion du Comité ministériel restreint ont été portées sur les pratiques et politiques israéliennes dangereuses et systématiques, visant à annexer la ville sainte, à la vider de ses composantes palestiniennes et à altérer son identité arabe".

Les ministres des pays membres de ce Comité "sont convenus d'une série de mesures pratiques pour renforcer l'action arabe au niveau des instances internationales, afin de faire face et de lutter contre ces politiques et pratiques par tous les moyens possibles", a conclut le communiqué.



M. Attaf s'entretient au Caire avec son homologue égyptien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, mardi au Caire, des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, M. Badr Abdel Atty, en marge de sa participation aux travaux de la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux ministres ont passé en revue "les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la 9e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne", précise le communiqué.

Les deux ministres ont également "procéder à un échange de vues concernant plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la cause palestinienne dans le contexte de la guerre génocidaire incessante à Ghaza et de l'escalade tous azimuts imposée par l'entité sioniste aux pays et peuples de la région", conclut le communiqué.