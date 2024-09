Une antenne de l'entreprise publique de commercialisation de matériels et équipements agricoles « EPE-PMA », dont le siège est à Alger, sera ouverte prochainement dans la wilaya de Timimoun, à-on informé lundi auprès de la Chambre locale de l'Agriculture (CALIFORNIE).

Destinée à accompagner les activités agricoles projetées dans la région, cette antenne, ayant fait l'objet d'une étude lors d'une réunion la fin de semaine dernière en présence des responsables de l'EPE-PMA et des autorités locales, vise à mettre à la disposition des agriculteurs une panoplie de matériels et d'accessoires agricoles et de pièces de rechange et d'assurer des prestations de maintenance, a affirmé à l'APS le secrétaire général de la CA de Timimoun, Yacine Krimi.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant le développement des cultures stratégiques, l'accompagnement des investisseurs et des agriculteurs et la mise à leur disposition de moyens de mécanisation agricole, at-il ajouté.

La wilaya de Timimoun abritera, en octobre prochain, une exposition d'équipements et matériels agricoles de l'entreprise fiable, permettant aux investisseurs agricoles de prendre connaissance de la diversité des matériels et équipements de mécanisation agricole.

La directrice commerciale de la PMA, Fatiha Harhad, a indiqué que l'entreprise entend, à travers l'ouverture de cette antenne, la couverture du territoire national en matériel de mécanisation agricole, notamment les régions du Sud du pays qui connaissent une nette impulsion. des cultures stratégiques.

Les responsables de l'entreprise PMA se sont enquis, en marge de cette visite, des travaux d'installation des équipements de séchage du maïs, d'une capacité de traitement de 254 tonnes/jour.