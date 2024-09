Le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, lui souhaitant plein succès au service de ses concitoyens, et réaffirmant les liens profonds et exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, dans un cadre stratégique régulièrement entretenu par un dialogue politique harmonieux", a précisé la même source. "Le président italien a ajouté, dans son message de félicitations, que l'avenir prometteur entre les deux pays permettra de développer les excellentes relations bilatérales mais aussi de renforcer la coopération sur les plans régional et international, tout en exprimant le souhait d'une rencontre entre eux dès que l'agenda des deux présidents le permettra", lit-on dans le communiqué.

Le président de l'Etat des Emirats arabes unis félicite le président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique du président de l'Etat des Emirats arabes unis, pays frère, son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, qui l'a félicité pour sa réélection pour un second mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de l'Etat des Emirats arabes unis, pays frère, son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, qui l'a félicité, en son nom et au nom du peuple émirati, pour sa victoire à l'élection présidentielle pour un second mandat, lui souhaitant plein succès et réussite", lit-on dans le communiqué.

A son tour, "Monsieur le président a remercié le président de l'Etat des Emirats arabes unis et, à travers lui, l'ensemble de la noble famille régnante et des gouverneurs des Emirats, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple émirati, davantage de prospérité", selon la même source.

"Les deux dirigeants sont en outre convenus de tenir prochainement une rencontre", conclut le communiqué.

Le Premier ministre libanais félicite le président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique de son frère Najib Mikati, Premier ministre libanais, qui l'a félicité pour sa réélection pour un nouveau mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique de son frère Najib Mikati, Premier ministre libanais, qui l'a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle et pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien, lui souhaitant plein succès et réussite dans sa nouvelle mission présidentielle", lit-on dans le communiqué. Pour sa part, "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses remerciements à M. Najib Mikati, Premier ministre libanais, pour ses félicitations, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple libanais frère, bien-être et stabilité", conclut le communiqué.

Le président cubain félicite le président de la République

Le président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel, a félicité, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple cubains, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection pour un nouveau mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel, a félicité, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple cubains, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant, ainsi qu’au peuple algérien, prospérité et paix", lit-on dans le communiqué. Le président cubain a souligné "les relations historiques bilatérales fondées sur l'amitié, le respect, la solidarité et la coopération dans divers domaines", ajoutant que "cette occasion constitue une opportunité pour réaffirmer la volonté de continuer à approfondir les liens entre les deux pays", conclut le communiqué.

Le Sultan d'Oman félicite le président de la République

Le Sultan d'Oman Haïtham ben Tariq a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, indique un communiqué de la présidence de la République. "Sa Majesté le Sultan d'Oman Haïtham ben Tariq a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant succès et réussite et au peuple algérien frère davantage de progrès et de prospérité et un plein développement aux relations entre les deux pays", lit-on dans le message de félicitations.

Le président du Parlement panafricain félicite le président de la République pour sa réélection

Le président du Parlement panafricain (PAP), M. Fortune Charumbira, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat.

"C'est avec une immense joie que je vous adresse, Monsieur le président, au nom des membres du bureau du Parlement panafricain, de l'ensemble de ses membres et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux pour votre victoire méritée pour un second mandat", a écrit M. Fortune Charumbira dans son message de félicitations.

Cette réélection pour un second mandat présidentiel "témoigne de la confiance placée en vous par les citoyens algériens, pleinement convaincus de vos réalisations en faveur de votre peuple et de votre pays, lesquelles réalisations contribuent au renforcement du processus de développement et de progrès, au service du bien-être du peuple algérien, conformément à vos engagements à servir votre chère patrie", a souligné le président du PAP.

"Conscients de la difficulté de la tâche, nous demeurons convaincus, au sein du Parlement panafricain, que vous êtes à même de vous acquitter pleinement de votre mission et de présider aux destinées de votre pays au service du peuple algérien grâce à la volonté de fer qui vous anime", a ajouté M. Charumbira. Et de conclure son message en affirmant que le Parlement panafricain, qui œuvre à s'acquitter pleinement de son rôle sur la scène africaine, demeurait "disposé à contribuer à la réalisation de l'intégration et du développement du continent" et aspirait à "des relations fortes avec les deux chambres du Parlement algérien et avec l'ensemble des organes de l'Union africaine pour atteindre l'objectif escompté : la prospérité pour nos peuples et la stabilité, la sécurité et la paix pour l'Afrique".

Le président somalien félicite le président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, lors duquel il l'a félicité pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, lors duquel il l'a félicité pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien, bien-être et prospérité", lit-on dans le communiqué.

"Le président de la République a remercié son homologue somalien pour ses nobles sentiments", lui réaffirmant, à cette occasion, "sa volonté d'œuvrer de concert pour le renforcement des relations bilatérales afin de les hisser au rang de l'excellence au service des peuples algérien et somalien", conclut le communiqué.

Le président sahraoui félicite le président de la République

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali a félicité, en son nom et au nom du peuple sahraoui frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, a indiqué, mardi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali a félicité, en son nom et au nom du peuple sahraoui frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, lui adressant ses plus chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de succès dans l'accomplissement de sa noble mission", lit-on dans le communiqué. Le président sahraoui "a également salué la position indéfectible et de principe que l'Algérie, symbole de liberté, de dignité et de fierté, a toujours adoptée en faveur de la lutte juste et légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance", ajoute la même source.

Le SG de l'UGTA félicite M. Abdelmadjid Tebboune

Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a félicité, lundi, M. Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, affirmant que cette victoire méritée, lui permettra de continuer à conduire le pays vers davantage de progrès et de prospérité.

A l'occasion de sa réélection en tant que président de la République, en obtenant "la confiance absolue du Peuple algérien", M. Amar Takdjout a présenté, en son nom personnel, au nom des cadres syndicalistes et au nom du personnel de l'UGTA, ses félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, pour "cette victoire méritée qui vous permettra de continuer à conduire le pays vers davantage de progrès et de prospérité".

Le SG de l'UGTA lui a également exprimé "les meilleurs vœux de succès et de réussite", tout en souhaitant à la patrie "progrès et développement, sous votre conduite clairvoyante, en vue d'atteindre une Algérie forte et solide, au service du peuple algérien et de ses aspirations au développement et à la stabilité". "Au cours de ce nouveau mandat présidentiel, nous aspirons, monsieur le Président, en tant qu'organisation syndicale séculaire, toutes composantes confondues, à asseoir des bases solides pour poursuivre notre coopération commune dans tous les domaines, au service de la Patrie et du Peuple", lit-on dans le message de félicitations

Et d'ajouter que l'UGTA demeure "soucieuse de la préservation de notre pays et du renforcement de son rôle pionnier, notamment en cette conjoncture, marquée par des défis régionaux et mondiaux".