Plus de 14 000 écoles ont été contraintes de fermer en Afrique de l'Ouest et du Centre en raison de la violence et de l’insécurité en 2024, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

"Au Burkina Faso et au Mali, ainsi qu’au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC), les fermetures d'écoles ont touché des millions d'enfants en 2023 et continuent de le faire cette année", a indiqué lundi le NRC à l’occasion de la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques, célébrée le 9 septembre de chaque année.

Selon la même source, qui cite le rapport de situation régional du groupe de travail sur l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 14 000 écoles ont fermé dans 24 pays de la région en raison des violences armées en 2024, une augmentation par rapport à 2023 lorsque 13 200 écoles ont été fermées.

"L’éducation est assiégée en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le ciblage délibéré des écoles et le refus systématique de l’éducation en raison des conflits ne sont rien de moins qu’une catastrophe", a déclaré Hassane Hamadou, directeur régional du NRC pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

"Les attaques continues contre l’éducation et les fermetures d’écoles qui en résultent ont des conséquences de grande ampleur. Sans intervention immédiate, la région risque de perdre toute une génération de jeunes et d’adultes instruits, ce qui aura de graves conséquences socio-économiques à long terme", avertit l'ONG.

A l’occasion de la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques, le NRC appelle "la communauté internationale, les gouvernements et toutes les parties aux conflits à prendre des mesures immédiates et durables pour protéger l’éducation".