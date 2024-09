La Chine est prête à renforcer la coopération en matière de déminage avec les pays africains et à aider l'Afrique à éliminer la menace des mines le plus rapidement possible, a déclaré lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Lors du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), la Chine a annoncé une "action pour une Afrique sans mines", qui fait partie d'un certain nombre de mesures pratiques prises par le pays pour mettre en œuvre l'Initiative pour la sécurité mondiale en Afrique, a déclaré Mme Mao.

Elle a noté que la coopération en matière de paix et de sécurité était un domaine important dans la formation d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Elle a déclaré que la Chine s'était engagée à fournir une assistance et une coopération humanitaires en matière de déminage et qu'elle avait pris des mesures concrètes pour aider l'Ethiopie, l'Angola, l'Erythrée, le Tchad et d'autres pays à améliorer leur capacité de déminage, à contribuer à la sécurité des civils locaux et à promouvoir le développement économique et social au niveau local.

La Chine est prête à travailler avec les pays africains pour renforcer la coopération humanitaire en matière de déminage par le biais d'une assistance matérielle, d'une formation du personnel, d'une orientation sur place et d'autres moyens, a ajouté la porte-parole.

La Chine appelle à un soutien financier durable pour les opérations de paix de l'UA (responsable)

La Chine est favorable à la fourniture d'un soutien financier adéquat, prévisible et durable aux opérations de paix menées par l'Union africaine (UA), a déclaré lundi Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies.

Lors du débat ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, M. Fu a estimé que le renforcement de la capacité de l'Afrique à maintenir la paix et la stabilité par elle-même ainsi que le consolidement du soutien aux accords régionaux en Afrique étaient des orientations importantes dans la transformation des opérations du maintien de la paix de l'ONU.

"La Chine soutient la fourniture d'un soutien financier adéquat, prévisible et durable aux opérations de paix menées par l'Union africaine", a-t-il indiqué, appelant à ce que soient mis en œuvre à une date rapprochée les accords-cadres définis dans la résolution 2719 du Conseil de sécurité.

Abordant le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Pékin la semaine dernière, M. Fu a affirmé que la Chine collaborerait avec l'Afrique au cours des trois prochaines années pour mettre en œuvre dix actions de partenariat pour la modernisation, dont l'Action de partenariat pour la sécurité commune.

Il a réaffirmé que la Chine prendrait des mesures pour aider les pays africains à renforcer leurs capacités militaires et de défense nationale, qu'elle assurerait la formation du personnel militaire ainsi que des agents de police et d'application de la loi africains, et qu'elle mènerait une action en faveur d'"une Afrique déminée".

"La Chine sera toujours là pour l'Afrique en tant que bon partenaire travaillant côte à côte à la poursuite d'un développement de haute qualité et d'une plus grande sécurité", a souligné M. Fu.