Les pluies diluviennes qui affectent le Tchad depuis juillet ont fait 341 morts et affecté près de 1,5 million de personnes, selon un bilan publié par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Tchad.

"Les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations, qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années", selon ce bilan.

"Le gouvernement et ses partenaires ont recensé plus de 164.000 maisons détruites, 259.000 hectares de champs affectés et 66.700 têtes de bétail emportées", a précisé le communiqué.

Le gouvernement tchadien n'a pas publié à ce stade de bilan global des intempéries qui frappent le pays depuis plusieurs semaines.

La semaine dernière, quatorze élèves et leur professeur avaient péri dans l'effondrement d'une école après des pluies torrentielles dans la province du Ouaddai, dans l'est semi-aride du Tchad.

Mi-août, au moins 54 personnes avaient perdu la vie dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti, dans l'extrême-nord désertique du Tchad.

En temps normal, "les précipitations atteignent difficilement les 200 mm par an" dans cette région montagneuse, mais ce phénomène climatique survient "chaque cinq ou 10 ans", selon Idriss Abdallah Hassan, directeur du réseau d'observation et prévisions météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie.

L'ONU avait alerté la semaine dernière sur l'impact "des pluies torrentielles et des inondations sévères" dans la région, notamment au Tchad, en appelant à "une action immédiate et à un financement suffisant" pour faire face à la "crise climatique".

Plus de 700.000 personnes ont été touchées par de graves inondations au Soudan du Sud, selon un bilan publié le 5 septembre par le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

L'été 2024 a été le plus chaud jamais mesuré sur la planète, où les records de température s'enchaînent sans faiblir depuis plus d'un an, avec son cortège de canicules, de sécheresses ou d'inondations meurtrières alimentées par un réchauffement climatique sans répit.