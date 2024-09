Le cancer de la peau est en recul pour la première fois en Suède chez les jeunes adultes après des décennies de hausse, le pays scandinave étant le premier en Europe à enregistrer un tel progrès, selon une étude publiée lundi.

Le risque de cancer de la peau diminue chez les moins de 50 ans, explique à des médias, Hildur Helgadottir, professeure associée d'oncologie à l'Institut Karolinska, et auteure principale d'une étude publiée dans la revue médicale JAMA Dermatology.

Ce recul est probablement largement attribuable à une prise de conscience accrue de la nécessité de protéger la peau du soleil et à un moindre accès aux solariums, a-t-elle ajouté.

"Il y a eu une inversion claire et significative de tendance autour de 2015", explique-t-elle.

"Avant 2015, les trentenaires connaissaient une augmentation (du cancer de la peau) de 5% par an en moyenne. Mais depuis 2015, cela a diminué en moyenne de cinq pour cent par an", a-t-elle déclaré.

Pour les plus de 50 ans, le taux d'incidence du cancer de la peau "augmente d'au moins 5% par an et la hausse s'accélère avec l'âge", ajoute-t-elle.

Bien que les chercheurs n'aient pas analysé les causes de la baisse de l'incidence du cancer de la peau, ils estiment que plusieurs facteurs principaux ont joué un rôle.

Outre une meilleure protection, l'âge minimum fixé en 2018 à 18 ans pour accéder aux solariums en Suède et un recul depuis bien plus longtemps du nombre de ces solariums ont eu un rôle.

Cette tendance est cependant plus récente et "n'a pas encore eu un effet significatif".

En termes de mortalité due au cancer de la peau, le recul est visible jusqu'à 59 ans mais pas pour les plus de 60 ans.