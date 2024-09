La campagne de vaccination anti-polio visant les enfants à Ghaza a débuté mardi dans le nord de l'enclave palestinienne, a indiqué l'OMS mardi, même si un convoi transportant du carburant et des experts a été "entravé".

Après la découverte du premier cas de polio à Ghaza en 25 ans, une campagne à grande échelle a débuté le 1er septembre, avec le concours de "pauses humanitaires", visant 640.000 enfants de moins de dix ans.

Après le centre et le sud de la bande de Ghaza, la campagne se déplace dans le nord "du 10 au 12 septembre", a indiqué un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tarik Jasarevic, aux journalistes.

L'objectif est de prévenir la propagation du poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2 ou cVDPV2 en anglais). Les enfants doivent recevoir deux gouttes du vaccin nVPO2, administrées à quatre semaines d'intervalle.

Les autorités palestiniennes de la santé avait rapporté en août un premier cas de polio en 25 ans dans la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire sioniste depuis 340 jours et en proie à un désastre humanitaire.

Des vaccins, des équipements nécessaires à la chaîne de froid et d'autre matériel "ont été livrés dans le nord de Ghaza hier", a indiqué le porte-parole de l'OMS, mais "une mission de l'OMS transportant du carburant pour les hôpitaux et les véhicules de la campagne anti-polio, ainsi que des experts chargés de son suivi, a été entravée".

La mission a attendu trois heures pour recevoir le feu vert, "puis cinq heures au point d'attente, après quoi la mission a dû être annulée", a-t-il expliqué.

L'OMS s'inquiète du fait que certaines zones du nord de Ghaza faisant l'objet d'ordres d'évacuation de l'armée sioniste font aussi partie des zones où des pauses humanitaires ont été décidées.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.020 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 94.925 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.