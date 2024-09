Une enveloppe financière de 322 millions de dinars a été allouée par le secteur de la santé de la wilaya de Tébessa à l'acquisition d'équipements médicaux et de bureau en faveur de trois établissements de santé, a indiqué mardi le directeur par intérim du secteur, Yazid Arif.

M. Arif a précisé, à cet égard, qu'un montant de 121 millions de dinars est destiné à l'acquisition d'équipements médicaux et de bureau, de fournitures de cuisine et d'ascenseurs pour l'hôpital public du 4 Mars 1956 de Tébessa, en prévision de sa mise en service "prochaine".

De plus, 111 millions de dinars serviront à l'achat d'équipements pour certains services de l'hôpital Loucif-Chouchane, dans la commune d'El Ogla, non encore opérationnel, a ajouté le responsable, poursuivant que 90 millions de dinars ont été alloués à l'achat d'équipements médicaux et de bureau pour la nouvelle polyclinique de la commune de Boulhaf Dir, qui sera mise en service "au début du mois de novembre prochain".

Le secteur de la santé a également lancé plusieurs opérations de réhabilitation de plusieurs établissements de santé dans les communes d'El Ouenza, d'El Aouinat, de Bekkaria et de Tébessa, a conclu M. Arif.