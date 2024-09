Les efforts se poursuivent pour la réouverture des routes coupées suite aux intempéries dans les wilayas de Béchar et Tindouf, ayant engendré des glissements de terrains et la crue des eaux, selon un point de situation établi, lundi, par les services de la Gendarmerie nationale (GN).

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la GN, le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, a fait état de la réouverture de certaines routes, affirmant que les unités de la GN poursuivent les efforts sur le terrain, en coordination avec les autorités locales, pour la réouverture des routes et des axes fermés en raison de la crue des eaux et des glissements de terrains dans les wilayas de Béchar et Tindouf.

A Béchar, la RN6 est toujours fermée à la circulation dans son tronçon reliant les wilayas de Béchar et de Béni Abbas, à cause de la crue des eaux, même constat pour la RN50 au niveau de la commune de Mechraa Houari-Boumediene (Béchar).

A Tindouf, la RN reliant les wilayas de Tindouf et de Béni Abbas est fermée à cause de la crue de Oued El Kherb dans la commune de Oum El Assel, ainsi que du oued El Maa dans la commune de Tindouf.

A cette occasion, le Sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance notamment à réduire la vitesse, à respecter la distance de sécurité et à éviter de traverser les routes coupées.

Repêchage des corps de 4 personnes emportées par les crus ces dernières 24h (Protection civile)

Les services de la Protection civile ont repêché les corps sans vie de quatre (4) personnes emportés par les eaux pluviales suite aux intempéries qu'ont connues les wilayas de Tamanrasset, Nâama et Béchar ces dernières 24 heures, a indiqué, lundi, un communiqué des mêmes services.

"Quatre (4) victimes, âgées entre 10 et 59 ans, ont été repêchées dans les wilayas de Tamanrasset, Naâma et Béchar suite aux dernières intempéries, portant ainsi le nombre des victimes à six (6) ces dernières 48 heures", précise le communiqué.

A cet effet, les unités de la Protection civile sont intervenues, notamment dans le Grand-Sud, pour le sauvetage de plusieurs personnes et aspirer les eaux pluviales des habitations et des structures publiques et privées, en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires.

Ces interventions ont été particulièrement enregistrées à Béchar, Illizi, Naâma, Tamanrasset, Béni Abbès, El-Bayadh, Tindouf, Sidi Bel Abbès, Chlef et El Tarf.

Par ailleurs, les mêmes services ont fait état du repêchage des corps sans vie de deux (2) personnes d'étendues d'eau dans les wilayas de Tindouf et de Béchar. Il s'agit un enfant de 13 ans et d'un autre de 16 ans.