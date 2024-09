La Délégation de wilaya de la sécurité routière a organisé plusieurs opérations de sensibilisation à travers différentes wilayas du pays, dans le cadre de la campagne lancée par les autorités publiques sous le slogan "Tous concernés pour limiter les accidents de la circulation".

Ces opérations de sensibilisation sur la sécurité routière ont été menées sous la supervision du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en vue de "prévenir les accidents de la circulation qui ont connu une hausse sensible ces derniers temps", indique, lundi, un communiqué de la Délégation.

Ces campagnes de sensibilisation ont vu la participation de l'ensemble des services de Sûreté nationale, de la Protection civile, des Directions des transports et des représentants de la société civile, au cours desquelles des conseils et des orientations sur la sécurité routière ont été prodigués, et des dépliants ont été distribués aux conducteurs.

Face aux premières pluies de l'automne, la Délégation appelle les usagers de la route à réduire la vitesse, en particulier dans les zones où l'eau s'accumule, à maintenir une distance de sécurité et à éviter le freinage brusque qui peut entraîner le dérapage du véhicule.

Elle a insisté également sur l'importance de l'utilisation des essuie-glaces avant et arrière, de la vigilance sur la route et du contrôle régulier du véhicule.

De leur côté, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, ont intensifié les opérations de sensibilisation pour prévenir les accidents de la circulation, et ce, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation visant à inculquer une culture routière chez les usagers de la route et à lutter contre l'insécurité routière.