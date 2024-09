Près de 250 demandes de changement d’activité des bateaux de plaisance appartenant aux professionnels de la pêche vers une activité de pêche artisanale ont été réceptionnées par la direction de la pêche et de l'aquaculture de Boumerdes, a-t-on appris lundi, auprès de cette dernière.

"Depuis le lancement de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle la semaine dernière, nous avons réceptionné près de 250 demandes de changement d’activité, que nous nous attelons à examiner progressivement", a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Kadri Cherif, soulignant la poursuite de l’opération au niveau de tous les ports du pays.

"Le nombre de demandes est appelé à la hausse ultérieurement", a-t-il ajouté, notant que cette opération cible 600 bateaux activant au niveau des ports de la wilaya.

Concernant les conditions d’éligibilité à cette mesure, le même responsable a précisé que le propriétaire du bateau concerné doit être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime (CAPM) et membre de la Chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya, tout en disposant d’une autorisation pour utiliser des sites d’amarrage ou être propriétaire d’une ancre fixe dans un port de pêche.

Aussi, le bateau de plaisance concerné par la demande doit mesurer au minimum 4,80 mètres et ne pas dépasser 7 mètres, respecter les normes de sécurité et de sûreté maritimes, et le demandeur doit être en possession d’une copie du livret de navigation en cours de validité.

Cette mesure exceptionnelle intervient dans le cadre de l’instruction ministérielle datée du 28 juillet 2024, fixant les conditions et les modalités de changement d’activité des bateaux de plaisance appartenant aux professionnels de la pêche vers une activité de pêche artisanale (catégorie des petites pêches), selon la même source.