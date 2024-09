Près de 20.000 stagiaires, dont environ 9.000 nouveaux inscrits, rejoindront les centres et instituts de formation professionnelle de la wilaya de Blida à la rentrée d’octobre prochain, a-t-on appris lundi, auprès de la direction locale de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP).

"Le nombre de stagiaires attendus à la session d'octobre représente le double de la capacité d’accueil des établissements du secteur", a indiqué le DFEP, Mohamed Addid, lors de sa supervision d'une journée d'information sur les préparatifs de la prochaine rentrée professionnelle.

Il a ajouté que "vu l’importante demande exprimée par les jeunes pour suivre une formation, les centres et instituts de formation professionnelle devraient accueillir le double de leurs capacités d'accueil estimées à 10.592. Un fait nécessitant l'ouverture de nouveaux groupes et la mise au point de programmes de formation exceptionnels prévoyant le système de double vacation".

La même responsable a souligné l'ouverture de 9.000 postes pédagogiques au titre de la session d'octobre prochain, soulignant que le taux d'inscription, dont la clôture est fixée pour le 28 septembre prochain, est estimé à ce jour à plus de 20%.

"Il s'agit d'un taux encore jamais enregistré durant le mois d'août", selon M. Addid, qui estime que ce chiffre est un indice de l'intérêt des jeunes pour la formation professionnelle.

Il a également fait part d’une offre de 255 postes pédagogiques en mode présentiel dans 8 spécialités de formation, dont la mécanique, réparation et contrôle technique de véhicules légers et montage de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques.

A noter que la carte de formation professionnelle sera renforcée à Blida à l'occasion de la session d’octobre, avec 16 nouvelles spécialités, dont l’introduction pour la première fois, d'une nouvelle formation de technicien supérieur en distribution de produits pharmaceutiques.