Le barrage de Djorf-Torba (wilaya de Béchar) a atteint ces dernières 48 heures un volume de remplissage de plus de 247 millions de M3, soit un nouvel apport de 107 millions de M3, a-t-on appris mardi du responsable de l'antenne locale de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), Ahmed Djebli.

Les importantes chutes de pluies qui se sont abattues en début de semaine sur la région et les crues des oueds de la région, à l'instar du Guir, dont les eaux sont retenues dans ce barrage sont à l'origine du remplissage total de son lac de 94 km 2, qui était auparavant pratiquement asséché, a-t-il précisé.

Ce remplissage "record" qui n'a pas été enregistré depuis plusieurs années au niveau de ce barrage d'une capacité de retenue de 365 millions M3 et dont la problématique de son envasement ne lui permet pas d'atteindre sa pleine capacité, "a incité à ouvrir plusieurs de ses vannes pour sécuriser l'infrastructure de retenue", a-t-il expliqué.

Le remplissage du barrage permettra le renforcement de l'offre en eau potable au profit des habitants des communes de Béchar, Abadla et Kenadza, à travers sa station de traitement et épuration des eaux, en plus de répondre aux besoins en eaux d'irrigation des agriculteurs de la plaine agricole d'Abadla qui s'étend sur 5.400 hectares, selon la direction locale du secteur de l'Hydraulique.

Outre le remplissage de ce barrage, l'un des autres plus grands oueds de la région du Sud-ouest, en l'occurrence Oued Saoura, issu de la jonction entre les oueds Guir et Zouzfana près de la commune d'Igli (wilaya de Béni-Abbes), est en crue record depuis plusieurs jours, ont indiqué les services de cette wilaya.