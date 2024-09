La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a insisté, depuis Béchar, sur la nécessité "d'intensifier la prise en charge psychologique" en faveur des familles sinistrées par les récentes intempéries, indique lundi un communiqué du ministère.

Lors de sa visite urgente à la wilaya de Béchar en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, pour s'enquérir des dégâts causés par les récentes intempéries dans cette wilaya, Mme Krikou "a instruit les services des cellules de proximité relevant du secteur d'intensifier la prise en charge psychologique au profit des familles, notamment les enfants concernés par la rentrée scolaire, afin de se remettre du choc et se préparer à rejoindre les bancs de l'école dans les meilleures conditions".

La ministre a souligné, dans ce sens, que "tous les sinistrés par les récentes intempéries seront pris en charge en urgence à travers la satisfaction immédiate de leurs besoins, notamment les provisions, l'hébergement et autres fournitures nécessaires".

Elle a également précisé que la prise en charge des sinistrés se fera de manière "urgente et continue", tant dans la wilaya de Béchar que dans toutes les wilayas ayant été touchées par les intempéries, et que des mesures seront prises "rapidement pour répondre aux demandes en fonction des priorités, notamment l'hébergement et les aides alimentaires, avant de procéder au recensement des autres besoins".

Mme Krikou a indiqué que "les services des cellules de proximité procéderont au recensement des dégâts et à l'évaluation des besoins de la population suivant un plan d'action étudié en coordination avec les autorités locales".