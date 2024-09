Plusieurs rencontres entre le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) et des acteurs de l'efficacité énergétique en Corée du Sud, ont été organisées dans le cadre d'une visite d'étude, permettant d'ouvrir la voie à une coopération technique "approfondie" entre les deux pays.

Dans un communiqué publié lundi, le CEREFE a fait savoir que la visite de la délégation algérienne multisectorielle en Corée du Sud à laquelle a pris part cet organisme, "marque un tournant important pour les initiatives algériennes en matière d'efficacité énergétique et environnementale, ouvrant la voie à une coopération technique approfondie et à de futurs investissements dans les technologies vertes entre l'Algérie et la Corée du Sud".

Cette visite d'étude "stratégique" qui a eu lieu du 27 août au 6 septembre, en présence de représentants algériens des secteurs de l'Environnement, du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, a été organisée avec le soutien de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Lors de cette visite, le CEREFE et le Laboratoire national d'essai (LNE) d'Algérie ont entamé des discussions avec le Korea Refrigeration and Air-Conditioning Assessment Center (KRAAC) en vue de la création d'un laboratoire d'essai de pointe en Algérie, dédié à l'évaluation de l'efficacité énergétique des climatiseurs.

"Cette initiative constitue une avancée majeure dans les efforts algériens pour améliorer l'efficacité énergétique", s'est félicité le CEREFE.

La délégation algérienne a également visité le Green Hub coréen, un centre de référence en matière d'innovation environnementale, "afin de s'inspirer des pratiques durables intégrées dans les secteurs industriels et urbains".

Ainsi, des discussions avec la Korean Environment Corporation (K-Eco) ont porté sur les stratégies visant à améliorer la surveillance et la gestion de la qualité de l'air en Algérie, s'appuyant sur les meilleures pratiques coréennes en matière de politique environnementale et de solutions technologiques.

De plus, les représentants du CEREFE ont pris part à "la prestigieuse" World Climate Industry Expo à Busan, où ils ont assisté à la cérémonie d'ouverture aux côtés de l'ambassadeur algérien en Corée du Sud, Mohamed Bensabri.

Le ministre coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, Ahn Duk-geun, ainsi que le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'Energie (AIE), Fatih Birol, ont prononcé des allocutions lors de cet événement.

"Les discussions avec les cadres du ministère coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, en marge de cet événement, ont mis en lumière l'importance de renforcer la coopération bilatérale pour faire face aux défis climatiques et énergétiques mondiaux", souligne le CEREFE. Par ailleurs, lors de cette visite, s'est tenu le deuxième Forum algéro-coréen sur l'efficacité énergétique, conjointement organisée par le CEREFE et l'Agence coréenne de l'énergie (KEA).

Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre les deux agences, a rassemblé des experts industriels et des décideurs politiques pour débattre des pratiques industrielles durables et de la gestion de l'énergie dans les secteurs à forte intensité énergétique.

Lors de cette manifestation, l'ambassadeur algérien a prononcé un discours soulignant l'engagement de l'Algérie à réduire son empreinte carbone et à tirer parti de l'expertise coréenne pour accélérer sa transition énergétique.

Pour leur part, le directeur de l'efficacité énergétique au sein du CEREFE et le directeur politique de la KEA ont mis en avant l'importance de ce partenariat pour promouvoir des pratiques énergétiques durables.