Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sera doté, à l'occasion de la rentrée universitaire 2024-2025, de 19 nouvelles résidences universitaires, en vue d'améliorer les conditions de la vie universitaire, a affirmé, lundi à Alger, M. Mourad Korichi, chargé de la gestion des affaires de la direction générale de l'Office national des œuvres universitaires (ONOU).

Présidant l'ouverture d'une conférence nationale des directeurs des œuvres universitaires, consacrée aux derniers préparatifs de la nouvelle rentrée universitaire, M. Korichi a indiqué que la réception de ces résidences s'inscrivait dans le cadre de "la poursuite de l'amélioration de la vie universitaire à travers l'amélioration du niveau des services offerts, que ce soit en matière d'hébergement, de restauration ou de transport".

"Toutes les conditions nécessaires" ont été mises en place pour accueillir les étudiants dans les cités universitaires, qui ont connu, a-t-il dit, "d'importants travaux de réhabilitation des différentes structures, en sus de leur dotation des différents moyens et équipements (espaces de sport et de loisirs)", a-t-il assuré. Par ailleurs, M. Korichi a rappelé "le recours à la numérisation dans la gestion des œuvres universitaires", notamment à travers "l'achat du ticket-restaurant, ainsi que la mise à jour des plateformes numériques pour la gestion et l'amélioration du transport universitaire".