L’Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d’Oran poursuit ses préparatifs pour la nouvelle année universitaire en dotant ses différentes facultés et instituts en nouveaux équipements pour l’amélioration des conditions de la formation des étudiants, a-t-on appris de cet établissement universitaire.

Dans ce cadre, le département d'aéronautique de la faculté de génie mécanique a acquis, le mois dernier, un simulateur de vol d’un coût estimé à 12 millions DA pour permettre aux étudiants de mieux comprendre les outils d’aviation (six éléments de base). Cette faculté a réceptionné également un appareil d’essais en faveur du laboratoire des recherches de structures et produits innovants d’une valeur de plus de 72 millions DA, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. Cet appareil fournit une solution intégrée pour tester des matériaux sophistiqués, des composants et des produits finis.

Des équipements de recherche ont également été réceptionnés pour le Laboratoire de recherche sur la production végétale et microbienne de la Faculté des sciences naturelles et de la vie, d'une valeur supérieure à 8 millions de dinars, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.

Il s'agit notamment d'un four bactériologique analogique, une balance analytique, un nettoyeur à ultrasons, un scanner à plat, un spectrophotomètre UV-visible et une caméra microscopique, entre autres.

Pour sa part, le département d'hydraulique de la même université a reçu des équipements d'une valeur d'environ 7 millions de dinars pour valoriser les travaux appliqués de l'Université, notamment des appareils de traitement et de purification de l'eau et un microscope équipé d'un micromètre. Pour sa part, le Département de Génie Civil de la Faculté d'Architecture et de Génie Civil a acquis des équipements de valorisation des travaux appliqués pour un montant d'environ 50 millions DA, dont une machine automatique d'essai de pression, une table vibrante, un concasseur de granulats, une étuve de séchage, une bétonnière et un mélangeur à mortier automatique.

Par ailleurs, le rectorat a réalisé des travaux de restauration et d'entretien au niveau de toutes les facultés et instituts, durant les vacances d'été, notamment, les salles de cours, le chauffage, l'électricité, la peinture, les espaces extérieurs et autres.