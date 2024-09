Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a affirmé dimanche soir à Béchar que l’Etat prendra en charge l’ensemble des préoccupations des habitants de la région suite aux dégâts causés par les pluies torrentielles et les inondations.

"L’Etat ne ménagera aucun efforts pour prendre en charge les habitants de la région dont les habitations ont été touchées par les inondations, de même qu'il prendra en charge les dégâts matériels causés également par les importantes chutes de pluies enregistrées samedi et dimanche", a-t-il déclaré lors d’une séance de travail consacrée à la situation de la wilaya de Béchar suite à ces intempéries qui ont touché onze (11) collectivités de la wilaya.

"Ma visite dans la wilaya en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh et du Directeur général de la Protection civile, M. Boualem Boughelaf intervient sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour établir un constat concernant les dégâts causés par les pluies et prendre connaissance des mesures prises pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens", a précisé le ministre.

De son coté le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, s’est engagé lors de cette séance de travail à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires de la wilaya, à "prendre en charge immédiatement les travaux nécessaires pour l’ouverture des routes nationales (RN) a savoir la RN 6 reliant Bechar au nord-ouest du pays et la RN 50, reliant Bechar à Tindouf par les entreprises publiques qui réalisent actuellement la voie ferrée Bechar-Tindouf, afin de permettre un retour rapide de la circulation sur ces deux importantes routes nationales".

S’agissant des dégâts causés par les inondations à la voie ferrée Bechar-Oran, le membre du gouvernement s’est aussi engagé à faire intervenir les entreprises et sociétés nationales spécialisés pour rendre cette voie ferrée praticable pour les trains, dont celui des marchandises et des carburants.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a assuré que son secteur entamera dès lundi la prise en charge des familles touchées.

La délégation ministérielle a auparavant visité plusieurs sites et quartiers touchés par les inondations au chef-lieu de wilaya, où elle a constaté de visu les dégâts enregistrés suite aux intempéries. Le wali de Bechar, Mohamed Said Benkamou, a ajouté de son côté que des mesures ont été prises au niveau local pour faire face à la situation à travers l’ouverture d’espaces d'accueil des familles dont les habitations ont été inondées.

Des mesures d'urgence pour contenir les dommages causés par les pluies à Béchar (ministère de l'Intérieur)

Des mesures d'urgence ont été adoptées pour contenir les dommages causés par les pluies dans la wilaya de Béchar, à l'issue d'une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, au niveau de la cellule de crise au siège de la wilaya, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"M. Merad a tenu une réunion au niveau de la cellule de crise au siège de la wilaya de Béchar, consacrée à l'évaluation de l'impact des dernières pluies, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh et du Directeur général (DG) de la Protection civile, Boualem Boughelaf, en sus de l'ensemble des autorités locales", a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, le wali de Béchar a présenté "un exposé sur les mesures prises pour protéger les citoyens et leurs biens et gérer l'impact des précipitations", ajoute la même source.

A cette occasion, M. Merad a souligné la nécessité "de dépêcher en urgence des commissions pour établir une liste détaillée des citoyens affectés et des dégâts subis", "d'évacuer et d'héberger temporairement toutes les familles touchées, et de prendre en charge leurs besoins".

Le ministre a également relevé la nécessité de remédier à la situation en "cernant les dégâts subis par les infrastructures de base en œuvrant à leur réparation urgente".

La réunion a été l'occasion de "saluer l'engagement des services de la Protection civile et la décision de renforcer les équipes d'intervention, tout en se félicitant de l'accompagnement de qualité de l'Armée nationale populaire (ANP) et de son soutien continu aux efforts d'intervention et de secours", conclut la source.