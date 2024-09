Avec son élection, samedi, en tant que président de la République pour un nouveau mandat, M. Abdelmadjid Tebboune aura gagné la confiance du peuple algérien pour le parachèvement du processus de réformes et de développement global que connaît le pays et la consécration du projet de "l'Algérie victorieuse".

Parmi les principaux facteurs ayant fait pencher la balance en faveur du président de la République élu lors de cette échéance présidentielle, le fait que son programme électoral ne reposait pas sur de simples promesses électorales mais sur des engagements concrets concernant des projets stratégiques de développement, dont la plupart sont en cours de concrétisation. Sa franchise et le langage des chiffres qu'il a parlé durant sa campagne électorale, reflétant une maîtrise de la situation sur le terrain, y ont également beaucoup contribué.

De plus, M. Abdelmadjid Tebboune s'est présenté à la Présidentielle fort du soutien de plusieurs partis politiques, associations et organisations de la société civile, d'où le succès de sa campagne électorale à tous points de vue. Le peuple algérien, auquel il s'est adressé avec la même sincérité ces cinq dernières années, a perçu en lui son attachement profond à la patrie dont il fait toujours primer l'intérêt supérieur.

La déclaration de M. Abdelmadjid Tebboune, samedi, après avoir accompli son devoir électoral l'illustre parfaitement. "Je souhaite le meilleur pour notre chère patrie et que l'Algérie triomphe en toutes circonstances. Ceux qui nous ont suivis de l'intérieur et de l'extérieur ont constaté que (...) les trois candidats à ce scrutin ont été à la hauteur et ont donné une image très honorable de l'Algérie et de la démocratie en Algérie", avait-il dit. Les Algériens se souviennent que, lors de son premier discours à la Nation après son élection en tant que président de la République en 2019, M. Abdelmadjid Tebboune avait rompu avec tous les slogans creux et jeté les bases d'un Etat de droit et de libertés, à travers la Constitution de 2020, en s'appuyant sur les principes du 1er Novembre, pour bâtir une Algérie "souveraine et puissante jouissant d'une économie développée et d'une Armée forte et redoutée".

Il a concrétisé ses 54 engagements durant son premier mandat présidentiel, poursuivant ses efforts en faveur du renforcement de la stabilité dans un environnement régional erratique et permettant au pays d'enregistrer des indicateurs positifs en matière de développement économique, selon les instances internationales, au moment où l'économie mondiale entrait en récession. Le premier mandat du président de la République a aussi été marqué par la réalisation de plusieurs acquis historiques en matière de développement social pour la préservation de la dignité des citoyens et l'amélioration de leur pouvoir d'achat.

Durant les cinq prochaines années, il s'engage à poursuivre sa politique sociale, en mettant l'accent sur la lutte contre le chômage, désormais une priorité absolue, à travers la création de 450.000 emplois. Il s'est, dans ce cadre, engagé à porter le montant de l'allocation chômage à deux (2) millions de centimes et d'augmenter les pensions de retraite, les allocations destinées aux catégories vulnérables et aux femmes au foyer et la bourse universitaire.

Il s'est, par ailleurs, engagé à renforcer le pouvoir d'achat à travers l'augmentation des salaires, la lutte contre l'inflation et la réévaluation de la monnaie nationale, à construire deux (2) millions de logements, à continuer à développer le secteur agricole et à arrêter définitivement l'importation de blé dur à partir de 2026. Le président de la République s'est également engagé à faire de ce nouveau mandat présidentiel un "mandat économique par excellence", car le défi, après avoir réalisé la stabilité sur le plan sécuritaire, institutionnel et législatif, c'est de mettre à profit le décollage économique qu'a connu le pays au cours des cinq dernières années pour construire une économie moderne et développée reposant sur la numérisation et l'efficacité, en vue de créer des richesses et des emplois. Fidèle au message des vaillants Chouhada et Moudjahidine, l'Algérie, qui a retrouvé la place qui lui sied dans le concert des nations, ne cessera, durant le nouveau mandat présidentiel, de défendre les peuples opprimés et les causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, tout en continuant à soutenir et à aider les pays voisins.

En somme, le peuple algérien, qui a librement opté, il y a cinq ans, pour le projet de l'Algérie nouvelle afin de remettre le pays sur les rails, a décidé, lors de la Présidentielle du 7 septembre, de poursuivre résolument son parcours pour une "Algérie victorieuse" dans tous les domaines.

Les journaux parus hier dans l'Est du pays ont consacré une place importante aux résultats du scrutin du 7 septembre et à la réélection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avec 94,65 % des suffrages exprimés, estimant qu'il s 'agit-là d'un "mandat populaire pour la poursuite des réformes".

Commentant cet événement politique majeur, le quotidien public "An-Nasr" a écrit sous le titre "Un mandat populaire pour poursuivre les réformes" que "près de 95% des électeurs ont accordé leur confiance à M. Abdelmadjid Tebboune pour assumer un second mandat présidentiel qui lui permettra de parachever le processus de construction et de réformes qu'il a entamé il ya 5 ans".

Le même journal a ajouté que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a "reçu un mandat populaire pour poursuivre les politiques tracées dans son programme électoral, qui s'inscrivent dans le prolongement des complices durant le premier mandat présidentiel et qui seront renforcées par la poursuite du soutien social, l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, la poursuite de la relance économique, la lutte contre la corruption et la récupération des fonds et biens de l'Etat pillés". Pour sa part, le journal "Ain El Djazaïr", souligne que le peuple a "largement plébiscité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", à la cité le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Mohamed Charfi, qui a déclaré que le taux de participation "confirme que le peuple algérien a atteint un degré élevé de maturité électorale". Le quotidien francophone "L'Est Républicain", a titré, quant à lui, "Plébiscite pour M. Abdelmadjid Tebboune avec 94,65 % des suffrages exprimés".

Le président de la République a reçu, après sa réélection, les félicitations de présidents d'instances, d'organisations nationales et de partis politiques qui ont affirmé que M. Tebboune "mérite la confiance du peuple", en plus de messages de chefs d'État. 'Etat de pays frères tels que Kais Saïed de Tunisie, Mahmoud Abbas de Palestine et Recep Tayyip Erdogan de Turquie.

La réélection de M. Abdelmadjid Tebboune, une victoire méritée pour la poursuite des réformes et du développement (journaux parus à Oran)

Les journaux parus à Oran lundi ont souligné que le peuple algérien a réélu M. Abdelmadjid Tebboune président de la République pour qu'il puisse achever les réformes globales qu'il a entamées, lors de son premier mandat, notant que son choix était le bon , une victoire méritée et grandiose pour l'Algérie.

Le quotidien El Djoumhouria a écrit dans son article intitulé "Les Algériens renouvellent leur confiance en la compétence et la sagesse du président Abdelmadjid Tebboune" que "ces élections présidentielles ont confirmé la cohésion du peuple algérien avec toutes ses composantes", soulignant "la volonté et la détermination de construire une nouvelle Algérie sous la direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a gagné la confiance pour la deuxième fois, pour prolonger le processus et consacrer, dans le registre 2024, la démocratie, la fraternité et la justice, afin que le 7 septembre 2024 reste dans l'histoire de l'Algérie victorieuse à jamais".

De son côté, le journal "Ouest Tribune" a indiqué que cette victoire confirme "le regain de confiance en M. Abdelmadjid Tebboune, dont la campagne électorale a été riche, intense et dynamique et qui est entrée dans la course avec un bilan très positif". en termes de réalisations", que ce soit sur le plan économique, social ou politique, "ce qui a permis de convaincre les Algériens de sa volonté d'œuvrer pour le bien commun". Ce succès électoral était donc attendu du point de vue de ceux qui suivent les affaires politiques, qui témoignent de l'évolution remarquable qu'a connue l'Algérie au cours des cinq dernières années, et ce regain de confiance s'est exploité sur la base d'engagements électoraux et des promesses annoncées par le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors des réunions qu'il a organisées dans le cadre de la campagne électorale, à-on indiqué dans le même article.

Cette élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reflète le désir des citoyens et confirme leur volonté de sa continuité dans la gestion des affaires du pays, a noté le même journal francophone.

Le journal "Cap DZ" souligne dans son éditorial intitulé "La Grande Victoire" que "M. Abdelmadjid Tebboune a obtenu une large victoire et a été réélu président de la République", ajoutant que "les Algériens ont compris, aujourd’hui, que leur pays a franchi de grands pas vers la réalisation de cette grande victoire. Ainsi, le peuple algérien a largement plébiscité M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre les réformes qu'il a entamées lors de son premier mandat".

Après avoir rappelé les différents acquis obtenus au cours de son premier mandat présidentiel, le même journal a ajouté : "le renouvellement de la confiance dans le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lui permettra de poursuivre un travail de développement global, notamment dans les domaines économique et social, et d'achever les réalisations et les efforts visant à conduire l'Algérie vers la sécurité et le prochain mandat présidentiel sera économique par excellence".

Le journal "L'Echo d’Oran" a écrit, pour sa part, dans son éditorial intitulé "A nous l’Algérie nouvelle" que "le peuple s’est exprimé librement et a choisi la voie qui le mènera vers l’Algérie nouvelle. Il a exprimé son désir de maintenir le pays sur la voie du développement, du progrès et d'un avenir meilleur".

"Ce fut une campagne électorale responsable et un scrutin serein effectué par un peuple qui a montré qu’il est mature et que pour lui l’amour de la patrie est au-dessus de toutes les considérations. Vive l’Algérie et à nous l’Algérie nouvelle", a écrit le même quotidien francophone.

A l'instar de ces quotidiens, les journaux électroniques "Al-Mawqii" et "Algérie 54" se sont penchés sur les résultats des élections présidentielles, soulignant que la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune à la présidence de l'Algérie pour un second mandat ouvrira de nouveaux horizons économiques.

Les mêmes journaux sont également revenus sur l’opération électorale dans différentes régions du pays, qui s'est déroulée dans des conditions d’organisation maitrisées, faisant part des impressions des électeurs et de certains chercheurs universitaires sur ce droit national.

La presse nationale se focalise sur l'élection de Tebboune avec une majorité écrasante

Les quotidiens de la presse nationale paraissant, lundi, ont unanimement évoqué dans leurs Unes l'annonce de la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République pour un second mandat, mettant l'accent, par la même occasion, sur le taux des voix exprimées en sa faveur dépassant les 94%.

Titrant son éditorial "Abdelmadjid Tebboune Triomphe", le quotidien El Moudjahid relève le nombre de voix exprimés en sa faveur atteignant les 94,65%, tout en reprenant le message du président du Conseil de la Nation. M. Salah Goudjil dans lequel il a souligné que "l'Algérie est en droit d'exprimer sa joie".

El Moudjahid a également mis l'accent, dans un commentaire sur "l'écrasante victoire du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune affirmant que "le peuple algérien l'a plébiscité pour un second mandat à la magistrature suprême au terme du scrutin présidentiel du 7 septembre".

Sous le titre, un plébiscite historique, le quotidien Le Jeune INDEPENDANT est revenu sur la réélection écrasante de M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat avec 94,65% des voix exprimées. Ce résultat relève d'une prouesse inédite qui permettra au président élu d'entamer son mandat avec une aisance inégale.

Sous le titre: "Tebboune réélu avec 94,65% des voix", le quotidien Horizons écrit dans un commentaire que "la victoire du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune relève du seul mérite d'un homme qui aura été constant dans sa démarche depuis qu'il a été élu en 2019".

Le quotidien El Watan a barré sa Une avec le titre "Tebboune réélu avec une majorité écrasante", relevant les bonnes conditions de cet évènement électoral qui s'est déroulé dans le calme, l'honnêteté, la transparence et le sérieux.

Le Soir d'Algérie a souligné, de son côté dans un commentaire que "le verdict de l'urne est désormais connu: c'est Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que "l'intérêt est maintenant tourné vers ce que fera Abdelmadjid Tebboune une fois investi". Le quotidien Ech Chaâb titre, pour sa part, à sa Une: "Confiance absolue au Président" rapportant, par la même occasion, les félicitations émanant de Chefs d'Etats des pays frères et amis pour ce second mandat du président réélu.

Le quotidien "El Khabar" titre que "l'Algérie a fait le choix de la stabilité" par cette élection et écrit que "Tebboune remporte un second mandat plein de défis".

Echorouk souligne, de son côté ,dans un commentaire, que "le peuple renouvelle sa confiance en la personne du président Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre ses grandes réalisations" tout en donnant la parole aux experts qui ont affirmé l'absence de tout dépassement lors du déroulement des présidentielles 2024.

E-Bourse a salué, de son côté, la bonne tenue de la présidentielle 2024, tout en relevant, que cette élection représente un tournant "significatif" dans l'histoire politique du pays et considérant que "l'Algérie en est sortie victorieuse".

La presse du Sud ouvre sur un deuxième mandat pour M. Abdelmadjid Tebboune

La réélection de M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat a focalisé les titres des journaux paraissant lundi au Sud-est du pays, avec en première page un grand portrait du Président élu.

Kaid News, paraissant à El-Oued, a publié à sa une, sous le titre ‘’Avec 94,65% des voix exprimées, M. Abdelmadjid Tebboune Président de la République’’, les résultats du scrutin pour l’élection présidentielle, annoncés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), avec les taux obtenus par chacun des trois candidats en lice.

Le président de l’ANIE a indiqué, rapporte le journal, que cette instance a veillé avec beaucoup de soin à la transparence de l’élection et aux conditions de son déroulement dans un cadre de concurrence loyale entre les candidats, et que ‘’la construction de l’édifice institutionnel a atteint sa phase de maturation politique’’.

Le journal a publié, en outre, les messages de félicitations adressés au président de la République, après sa réélection pour un second mandat, de la part de chefs d’Etats et du Président du Conseil de la Nation M. Salah Goudjil.

Le quotidien El-Wahat (Ouargla) a fait état de son côté, sous le titre ‘’Tebboune Président de l’Algérie pour un second mandat, avec une majorité absolue’’, des lectures de la Presse nationale sur les résultats de l’élection présidentielle et des bonnes conditions de son déroulement, ainsi que sur la mobilisation du peuple algérien pour la réussite de cette échéance électorale.

El-Djanoub El-Kabir (Illizi) s’est intéressé, pour sa part, aux conditions d’élection de M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel, à travers un article intitulé ‘’Avec une majorité écrasante, le président Tebboune obtient un second mandat, l’Algérie victorieuse’’, et reprend en détail les résultats de la présidentielle du 7 septembre concernant les trois candidats en course, en plus d’une évaluation de la campagne électorale.

Le journal reprend, dans ce cadre, les propos du président de l’ANIE qui affirme que ‘’l’opération électorale s’est déroulée dans de bonnes conditions dans les centres électoraux à travers le pays’’.

Le journal s’est fait l’écho des réactions suscitées à travers le pays par la victoire électorale de M. Abdelmadjid Tebboune, évoquant, par ailleurs, la large participation populaire à ce rendez-vous électoral.

Les réactions politiques ayant suivi l’annonce des résultats de l’élection présidentielle ont suscité l’intérêt du journal El-Djadid El-Yaoumi qui a consacré dans sa page ‘’Œil sur la Présidentielle’’ des articles au renouvellement par le peuple algérien de sa confiance à M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel.

‘’Les Algériens choisissent M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat de Président de la République’’, est le titre utilisé par Tassili News (Djanet) pour reprendre les résultats préliminaires de la présidentielle du 7 septembre, ayant donné lieu à la réélection de M. Abdelmadjdi Tebboune.