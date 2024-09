L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), lancera le 22 septembre courant, pour le compte du ministère de l'Energie et des mines, une plateforme numérique en vue de faciliter l'accès au Programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) de l'année 2024 au profit de potentiels bénéficiaires de ce programme, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

Baptisée "PNME digital platform", la plateforme "vise à faciliter l'accès au programme PNME à des potentiels bénéficiaires. Elle permet également de mettre ces derniers en lien direct avec les professionnels présélectionnés et conventionnés avec l'APRUE, dans le cadre de ce programme, et qui se chargeront de réaliser, pour leur compte, les projets choisis", précise l'APRUE.

Le PNME est un programme public qui regroupe l'ensemble des projets dans le domaine de la maitrise de l'énergie qui bénéficient d'avantages et d'aides financières octroyés par l'Etat aux bénéficiaires, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétiques des secteurs les plus énergivores que sont le bâtiment, les transports et l'industrie, a-t-on rappelé de même source, précisant que ces bénéficiaires peuvent être des particuliers, des ménages, de petites et moyennes entreprises et industries, du secteur tertiaire ainsi que des collectivités locales.

La plateforme, accessible via le nouveau site web de l'APRUE www.aprue.org.dz qui sera lancé également le 22 septembre constitue "un guichet unique qui permet aux candidats intéressés de s'inscrire en ligne pour profiter des mesures incitatives offertes par le PNME".

Son lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation des services publics, et des processus de l'APRUE.

Selon l'APRUE, les candidats pourront créer leur compte personnel, remplir un formulaire en ligne et soumettre leur demande directement via la plateforme, où chaque demande sera ensuite évaluée selon les critères d'éligibilité spécifiques à chaque projet du PNME. Le suivi des candidats retenus sera personnalisé et se fera également à travers la plateforme.

Concernant les différents projets du PNME de l'année 2024, l'APRUE a indiqué qu'il s'agit de 11 projets scindés en quatre catégories: projets pour des bâtiments énergétiquement efficaces, projets pour des transports propres et durables, projets destinés pour une industrie bas carbone et des projets pour des communes urbaines et rurales durables.