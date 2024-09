La Syrie a vivement condamné l’attaque aérienne menée dans la nuit de dimanche à lundi par l'armée sioniste contre un certain nombre de zones dans le centre du pays ayant fait 16 martyrs et 36 blessés, et dénoncé la tentative de l'entité sioniste d'"aggraver davantage" la tension dans la région, a rapporté l'agence de presse Sana.

"La Syrie condamne avec les termes les plus sévères cette attaque criminelle contre le territoire syrien, met en garde contre le silence international devant le mépris (par l'entité sioniste) de toutes les lois et conventions internationales et ses violations du droit international", et "appelle tous les pays du monde à condamner cette agression et à soutenir la Syrie en cherchant à mettre un terme aux attaques et aux crimes sionistes systématiques et à demander des comptes" aux auteurs de ces actes, a indiqué dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés.

Il a affirmé que "la persistance des agressions de l’entité d’occupation contre les territoires syriens et d’autres pays de la région, la poursuite de sa guerre brutale contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie et la perpétration des massacres les plus horribles et des crimes de génocide contre les Palestiniens démontrent la tentative de cette entité d'aggraver davantage la situation dans la région et de la pousser vers des développements dangereux qui auront des répercussions désastreuses".

"Le soutien illimité qu’accordent les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux à l’entité (sioniste) l’encourage à poursuivre ses crimes brutaux et son agression ce qui rend ces pays complices" de ces crimes, a ajouté le ministère.

Il conclut en mettant l’accent sur "le droit ferme de la Syrie de défendre sa souveraineté territoriale et de libérer ses terres occupées par tous les moyens légitimes garantis par le droit international".

Seize personnes sont tombées en martyrs et 36 autres ont été blessées dans une série de frappes sionistes dans la nuit de dimanche à lundi sur la province de Hama, dans le centre de la Syrie, selon Sana.

Les attaques de l'armée sioniste contre la Syrie sont récurrentes notamment depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza, en Palestine occupée, le 7 octobre 2023.