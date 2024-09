L'armée sioniste a émis de nouveaux ordres d'évacuation de certaines zones résidentielles du nord-ouest de Ghaza dans un contexte de grave crise humanitaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens dans la bande en raison de la guerre génocidaire qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, rapportent des médias.

Les ordres donnés lundi par l'armée sioniste interviennent au moment où des hôpitaux du nord de Ghaza risquent d'être fermés en raison d'une grave pénurie de carburant.

Au cours des derniers mois, l’armée sioniste a émis des ordres d’évacuation forcée pour de vastes zones de Ghaza.

Le 20 août, l'ONU, a mis en garde contre le danger des ordres d'évacuation sioniste envers les habitants et les personnes déplacées de Ghaza. Selon les données des Nations Unies, 9 personnes sur 10 résidants à Ghaza ont été contraintes de se déplacer en raison des attaques de l'armée d'occupation.

Dans le sillage, le bureau des médias de Ghaza a annoncé le 21 août dernier, que l'armée sioniste entassait environ 1,7 million de Palestiniens déplacés dans une zone ne dépassant pas un dixième de la superficie de la bande.

La guerre sioniste à Ghaza, qui en est à son 11ème mois, a fait 40.972 martyrs et 94.761 blessés au 8 septembre, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

134 Palestiniens arrêtés par armée sioniste lors de son dernier assaut en Cisjordanie (ONG)

Le Club des prisonniers palestiniens a déclaré lundi que l'armée sioniste avait arrêté 134 Palestiniens lors de la récente incursion militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Le Club a indiqué, dans un communiqué, que "le nombre total des arrestations lors de la récente opération militaire (menée par l'armée sioniste) dans les gouvernorats de Jénine, Tulkarem et Tubas s'élève à 134 sur plus de 270 arrestations dans divers gouvernorats de Cisjordanie", signalant que "parmi les détenus, il y en avait 80 à Jénine, 50 à Tulkarem et 4 dans le gouvernorat de Tubas".

Le communiqué souligne que "parmi les détenus se trouvaient d'anciens prisonniers, des blessés et des otages" car, explique la source, "de nombreux citoyens ont été arrêtés dans le but de faire pression sur un membre de la famille poursuivi par l'occupation pour qu'il se rende".

A l'aube du 28 août, l'armée sioniste avait lancé une attaque, la plus intense depuis 2002, dans les villes de Tulkarem, de Jénine et de Tubas dans le nord de la Cisjordanie. L'assaut qui a duré environ 10 jours, a fait 39 martyrs, selon les autorités palestiniennes.

Parallèlement à sa guerre contre Ghaza, l'armée sioniste a étendu ses raids et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, entraînant la mort en martyrs de 692 Palestiniens et la blessure d'environ 5 700 personnes, selon les institutions palestiniennes.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis 11 mois faisant plus de 135 000 victimes entre martyrs et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.988 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.988 martyrs et 94.825 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Au moins 16 personnes sont tombées en martyres ces dernières 24 heures, ont-elle précisé dans un communiqué, ajoutant que 94.825 personnes avaient été blessées dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre.

Un précédent bilan faisait état de 40.972 martyrs et 94.761 blessés.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agression sioniste : Des ONG appellent à sauver les écoles palestiniennes du "génocide éducatif"

Plusieurs associations et institutions palestiniennes ont appelé la communauté internationale à sauver les écoles palestiniennes du "génocide éducatif" commis par l'occupation sioniste.

A l’occasion de la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques, célébrée le 9 septembre depuis 2020, les associations et institutions ont appelé à travers une "Déclaration" , la communauté internationale et les Etats membres de l’ONU à "prendre des mesures immédiates pour protéger l’éducation palestinienne des attaques (sionistes), menées délibérément et de manière planifiée dans le contexte du génocide et du nettoyage ethnique du peuple palestinien".

Les signataires ont appelé à "un cessez-le-feu immédiat et à la reconstruction de la bande de Ghaza, y compris les infrastructures éducatives de la bande", et à tenir l'entité sioniste "responsable de ses crimes contre l'éducation et les enfants".

Ils ont également souligné la nécessité d’"une action immédiate pour protéger les écoles, en tant que refuges pour les élèves et les enseignants, et pour maintenir l’éducation au sommet de l’agenda mondial".

Ils ont plaidé aussi pour des "programmes d’assistance urgents et immédiats de l’ONU pour poursuivre le processus éducatif, pour financer des programmes visant à compenser l’éducation perdue, et assurer également une réponse médicale rapide aux blessures permanentes subies par les enfants, la distribution de vaccins et l’ouverture de postes frontières pour le traitement des enfants de Ghaza dans les hôpitaux à l’étranger".

Dans leur déclaration, ils invitent en outre tous les Etats membres de l’Assemblée générale des Nations Unies à signer la "Déclaration sur la sécurité dans les écoles", qui appelle à "la mise en œuvre de lignes directrices pour protéger les écoles et les universités contre toute utilisation militaire".

Selon les Nations Unies, 80% des écoles de Ghaza ont été détruites ou endommagées, empêchant quelque 620 000 étudiants de terminer leurs études et 39 000 élèves de passer les examens de fin d'études secondaires, en raison de la guerre génocidaire menée dans la bande de Ghaza et de la destruction du secteur éducatif.

Au moins 10 000 étudiants sont tombés en martyrs dans l'agression sioniste contre Ghaza, et 13 444 autres ont été blessés. La guerre sioniste en cours depuis 11 mois a coûté la vie à 397 enseignants, selon les autorités palestiniennes.