Plus de 20 civils ont été tués et plus de 100 autres blessés dimanche lors d'une attaque menée par les Forces de soutien rapide (FSR) dans la ville de Sennar, dans le centre du Soudan, selon des groupes humanitaires locaux.

Le Sinnar Youth Gathering, un groupe bénévole local, a indiqué que les forces de soutien rapide avaient bombardé "sans discrimination" le marché de Sennar et le quartier d'Al-Muwazafeen.

Parallèlement, le réseau non gouvernemental Sudanese Doctors Network a indiqué que 21 personnes avaient été tuées et plus de 70 autres blessées par les tirs d'artillerie des FSR sur le marché de Sennar, qualifiant l'attaque de "massacre" contre des civils sans arme.

Depuis le mois de juin, les FSR contrôlent une grande partie de l'Etat du Sennar, y compris la capitale Sinja, tandis que les Forces armées soudanaises (FAS) contrôlent la partie orientale de l'Etat. L'Organisation internationale pour les migrations estime que les combats dans le Sennar ont fait plus de 725.000 personnes déplacées.

Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit meurtrier entre les FAS et les FSR, qui a fait au moins 16.650 morts. Selon les dernières données de l'ONU, environ 10,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, et environ 2,2 millions cherchent refuge dans les pays voisins.