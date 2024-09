Le bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a condamné la politique criminelle menée par l'occupation marocaine contre les Sahraouis sans défense, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

Dans un communiqué sanctionnant dimanche les travaux de sa réunion, présidée par le Secrétaire général du Front Polisario, le président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), Brahim Ghali a déclaré « les pratiques criminelles de l'occupation marocaine dont sont victimes les civils sahraouis sans défense dans les territoires sahraouis, y compris la destruction des maisons et des biens et la spoliation des terres", souligne que ces scènes rappellent les pratiques racistes de l'ancien régime d'apartheid en Afrique du Sud ou les bulldozers de colonisation. sionistes en Palestine occupée.

Le bureau a souligné, dans ce sillage, "la poursuite du combat héroïque" de l'Armée de libération populaire sahraouie et de ses attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte, leur infligeant "de lourdes pertes humaines et matérielles".

Un parti espagnol exhorte le gouvernement de son pays à créer un fonds spécial pour aider les réfugies sahraouis

Le parti populaire espagnol (PP) a exhorté le gouvernement à créer en "urgence" un fonds spécial dédié aux réfugiés sahraouis dans les camps pour contribuer à répondre à leurs besoins vitaux, rapporte le site www.europapress.es.

Les députés du PP, présidé par Alberto Nunez Feijoo, ont présenté dans ce sens une proposition de loi pour débat en plénière.

Alertant sur la détérioration des conditions de vie de ces réfugiés dont la survie dépend largement de l'aide internationale, les députés du PP ont appelé le gouvernement de leur pays à inclure cette proposition dans les prochains budgets généraux de l'Etat.

Le député Javier Noriega, l'un des signataires de la proposition, espère que celle-ci sera présentée à la séance plénière du Parlement.

"Espérons que le Parlement ne laisse pas de côté cette initiative législative, comme il l'a fait avec beaucoup d'autres", a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, soulignant que "la situation des réfugiés sahraouis est complètement désespérée".

Selon ces députés, la réponse à l'urgence alimentaire dans les camps de réfugiés sahraouis "ne tolère plus de retard".

Face à une situation qui persiste depuis 1975, les acteurs humanitaires sont confrontés à d'énormes difficultés pour maintenir l'aide au niveau requis pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis, dans un contexte de diminution des aides humanitaires dans un monde en proie à des crises multiples. Le PP a rappelé, en effet, que depuis novembre 2023, le Programme alimentaire mondial (PAM) a réduit de 30% les rations alimentaires d'urgence qu'il livre aux réfugiés sahraouis.

"A cela s'ajoutent les conséquences de la pandémie du Coronavirus et de la situation en Ukraine qui ont entrainé une inflation excessive sur les marchés mondiaux des denrées alimentaires, ainsi qu'une réduction significative du financement des programmes humanitaires par les agences internationales", a-t-il souligné.

Cela a eu pour conséquences, a-t-il poursuivi, "une détérioration notable des indicateurs nutritionnels, en particulier chez les femmes enceintes et allaitantes dont 75 % souffrent d'anémie, mais aussi chez les enfants de moins de 5 ans dont 50 % de la population souffre de malnutrition et d'un retard dans la croissance". En novembre 2023, l'ONU a lancé un plan pour aider les réfugiés sahraouis, face aux défis climatiques et à l'inflation des prix des biens de première nécessité.

Le document de SRRP (Sahrawi Refugee Response Plan) présente l'ensemble des besoins des Sahraouis vivant dans les camps sur la période 2024-2025 et les financements nécessaires pour y répondre sont estimés à 214 millions de dollars.

Ces ressources sont destinées, d'une part, à garantir la sécurité alimentaire et répondre aux besoins nutritionnels dans les camps, à améliorer l'accès à l'éducation, à assurer un approvisionnement en eau adéquat, à fournir des services de protection (état civil, besoins spécifiques), à promouvoir des conditions d'hygiène salubres, à améliorer et promouvoir la santé.