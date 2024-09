Un équipement d'imagerie médicale par résonance magnétique (IRM), offert par le groupe Sonatrach à l'Etablissement public hospitalier de Skikda, devrait être mis en service "avant la fin de l'année 2024", a-t-on indiqué, lundi, à la direction de la santé et de la population (DSP).

Cet appareil, dont les composants ont été réceptionnés au début de la semaine en cours, "nécessitera environ deux mois pour son installation et devrait être mis en service avant la fin de l'année en cours après la formation des personnels médicaux devant être chargés de son fonctionnement", a indiqué le Dr Brahim Mihoub, chargé de l'information de la DSP.

Cet équipement moderne, doté des dernières technologies, coûte plus de 270 millions de dinars, a souligné la même source, ajoutant que la direction de l'Etablissement hospitalier bénéficiaire organisera un jumelage avec l'un des services de radiologie des centres hospitalo-universitaires des wilayas voisines en vue de les former dans le domaine de l'imagerie médicale et de l'utilisation de cet appareil.

Les différentes structures hospitalières de Skikda disposent de cinq services de radiologie, tous équipés de scanners et d’appareils d'échographie, a encore indiqué le Dr Mihoub, faisant part de la possibilité d'ouvrir un sixième service à l'hôpital public de Tamalous où un médecin spécialiste en radiologie vient d’être affecté.