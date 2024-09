Une opération de recensement des familles dont les habitations ont été affectées par les inondations et des dégâts matériels provoqués par les pluies torrentielles qui se sont abattues samedi et dimanche sur la wilaya de Bechar a été lancée lundi dans la commune éponyme, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

L'opération a pour objectif d'identifier les familles dont les habitations ont été inondées ou partiellement détruites pour qu'elles puissent bénéficier d'un soutien de l'Etat, a-t-on précisé.

Elle vient en concrétisation des mesures d'urgence préconisées par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad,

lors d'une visite qu'il a effectuée dimanche à Bechar, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou et du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh , a-t-on précisé.

Cette opération a aussi pour but la prise en charge des préoccupations des citoyens et de la wilaya, à l'issue des dommages causés par les pluies ayant affecté la région, a ajouté la source.

Des structures dédiées à la réception des doléances des citoyens concernés ont été ouvertes au siège de l'Assemblée populaire communale (APC) de Bechar et ses annexes des quartiers de Bechar-Djedid et Debdeba, a fait savoir la même source.

Le corps d'une personne repêché à Nâama (Protection civile)

Les agents de la Protection civile ont repêché, dimanche dans la wilaya de Nâama, le corps d'une personne emportée par les eaux d'un oued, suite aux crues causées par les pluies torrentielles enregistrées dans cette wilaya, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Les agents de la Protection civile ont repêché, à Aïn Sefra (Nâama), le corps d'une personne (59 ans), emportée par les eaux de l'oued traversant le centre ville, suite à l’augmentation du niveau des eaux après de fortes précipitations, alors qu'il tentait de traverser le chemin proche du pont menant vers Haï Kasr Sidi Boutkhil. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital Mohamed Boudiaf, a-t-on indiqué.

Les services de la Protection civile de l'unité secondaire de Aïn Sefra, appuyés par l'unité principale de Nâama, ont mobilisé les moyens nécessaires, dont des plongeurs, pour le sauvetage et le transport de personnes cernées par les eaux de l'oued, après la hausse du niveau des eaux, en plus du pompage des eaux et la protection des habitations du risque d'inondation, selon la même source.

D'autre part, les agents de la Protection civile ont apporté de l'aide à des personnes bloquées au niveau de la route nationale RN 6, suite aux torrents d'eau causés par les crues des oueds de Labiodh, Nekhia et Beliata de la commune de Moghrar, a-t-on ajouté.

Ces perturbations climatiques ont causé, par ailleurs, la fermeture du chemin de wilaya 8 (CW8) dans la daïra de Moghrar, et l'élévation du niveau d'eau au barrage de Founassa, ainsi que la fermeture de la route reliant Sfisifa et Djniene Bourezk, suite au débordement de Oued Retm, ayant conduit à la paralysie du trafic routier vers la localité de Belegrad, sur la route nationale RN 5, plus précisément au niveau du point de jonction des territoires administratifs des communes de Aïn Sefra et Sfisifa, a-t-on poursuivi.

La Protection civile a fait état également du débordement des eaux de Oued Labiadh, à la sortie sud de la commune de Djniene Bourezk et l'élévation du niveau des eaux des oueds El-Ghouiba et Beliata à Moghrar, ainsi qu'à proximité de la localité de Hadjadj, dans la commune de Tiout.

Depuis la matinée, les équipes d'intervention de la Protection civile ont mené des opérations de pompage des eaux et de déblayage des routes, dont les avaloirs ont été obstrués, dans les quartiers inondés par les eaux de pluie et les habitations, notamment dans la commune d'Ain Sefra, en raison du niveau élevé de Oued Mouilah, qui traverse le centre de la ville.

En raison des intempéries enregistrées dans la wilaya depuis la matinée et des importantes précipitations, les mêmes services ont enregistré une perturbation du trafic routier dans certains axes, suite au fort débit d'eaux et des crues des oueds.

Dans ce cadre, des perturbations du trafic routier ont été enregistrées sur la route reliant les communes de Ghassoul et Brezina, dans la région d'Oued Himeur, et le blocage du chemin vicinal à Oued Ral entre les communes d'El Bnoud et Boussemghoun, outre le chemin reliant les communes d'El-Kheither et la commune de Marhoum (Sidi Bel Abbes) au niveau de la région d'Oued El Kasr.

Par ailleurs, 86 agents de la Protection civile de Mascara se sont déplacés vers la wilaya de Bechar pour intervenir, suite aux dégâts causés par les violents orages enregistrés dans cette wilaya, a-t-on appris auprès du responsable de l'information de la direction de la Protection Civile de la wilaya de Mascara, le capitaine Mehenni Tahar.