Les travaux de réalisation d’une clinique vétérinaire, relevant de l’institut des sciences vétérinaires de l’université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, ont été lancés au pôle universitaire de Haï Keramane, a-t-on appris, dimanche, du directeur des équipements publics, Hocine Saghou.

Cette clinique, qui renfermera plusieurs structures d’accueil et de traitement d’animaux domestiques, s’étend sur une superficie de six hectares et demi, dont la réalisation coûtera 649,4 millions DA, sera prête dans un délai de 24 mois.

Cette structure devra aussi comporter d’autres sections, dont des salles de cours théorique, des salles de radiologie, des blocs opératoires pour les animaux de la ferme et autres animaux domestiques, ainsi qu'un service de développement de la production animale (insémination), un terrain pour dompter les chevaux et un bassin pour l’aquaculture.

Le recteur de l’université Ibn Khaldoun, Belkouman Berrezoug, a mis l’accent sur l’importance de cet édifice scientifique, qui contribuera à fournir des informations scientifiques de haut niveau aux étudiants des sciences vétérinaires, surtout que l’enseignement sera dominé par le côté pratique au sein de l’université, après que les autres travaux appliqués s’effectuent dans les fermes privées et pilotes publiques.

"Les éleveurs de bétail et d'animaux domestiques devront bénéficier des services de cette clinique en matière d'examens et d'opérations chirurgicales. Cela créera un climat d'expérimentation sur le terrain pour les étudiants et leurs encadreurs", a-t-il indiqué, notant que la coopération sera renforcée avec les organismes publics, notamment la Direction des services agricoles, pour développer les recherches scientifiques visant à protéger le patrimoine animalier des maladies émergentes en suivant l'évolution scientifique mondiale dans le domaine.

L’institut des sciences vétérinaires, opérationnel depuis 1980 prévoit, avec l’entrée en service de cette clinique, une augmentation du nombre d’étudiants en provenance de différentes régions du pays et de l’étranger, par rapport à leur nombre actuel de 400 diplômés en sciences vétérinaires par an, selon M. Belkoumane.