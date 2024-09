Les travaux de rénovation du réseau d'adduction d'eau potable (AEP) de la ville de Médéa ont été lancés récemment dans le cadre d'un projet appelé à réduire les fuites d'eau et à améliorer la distribution d'eau à travers cette importante agglomération urbaine, a-t-on appris lundi auprès de l'antenne locale de l'Algérienne des eaux (ADE).

Une enveloppe financière d'un montant de 690 millions de DA a été débloquée pour ce projet d'envergure qui consiste à rénover pas moins de 75 km de réseau d'AEP alimentant les quartiers et cités situés au niveau du chef-lieu de wilaya, a-t-on expliqué de même source.

Outre les travaux de remplacement des anciennes conduites d'eau, devenues vétustes et à l'origine de fréquentes fuites enregistrées sur le réseau local de distribution d'eau potable, le projet va permettre de lutter efficacement contre les branchements illicites , a-t-on fait savoir.

Le projet va contribuer à préserver cette ressource précieuse et vitale, assurer une alimentation régulière des foyers en eau potable et augmenter les capacités de stockage grâce aux quantités d'eau qui étaient perdues à cause du mauvais état du réseau actuel d'adduction, a conclu la même source.