Un quota de 500 logements de la formule promotionnels aidés (LPA) de type F3, implantés au niveau du pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine, seront attribués "prochainement" à leurs bénéficiaires, a-t-on appris, lundi, auprès des services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Les travaux de réalisation de ce nouvel ensemble urbain sont totalement achevés, y compris les aménagements extérieurs ayant donné lieu à la réalisation d'aires de jeu pour enfants et des espaces verts, sachant que la nouvelle cité dispose de tous les équipements et infrastructures publics, notamment les établissements scolaires et de services, a-t-on fait savoir de même source.

Par ailleurs, en prévision de cette opération, un tirage au sort devant désigner les blocs et les étages auxquels seront affectés les futurs occupants de cette nouvelle cité, réalisée par l'OPGI, sera organisé dans les prochains jours, a-t-on fait savoir de même source, indiquant que tous les immeubles sont dotés d'ascenseurs.

Il est à rappeler que la wilaya d'Oran a bénéficié, à la fin de l'année écoulée, d'un programme d'habitat relevant de la même formule (LPA), composé de 600 logements, dont la réalisation actuellement en cours, a été confiée à plusieurs entreprises.

L'Office de gestion et de promotion immobilière de la wilaya d'Oran a procédé, cette année, à la distribution de 1.588 logements publics locatifs (LPL), implantés dans la localité de Djefafla (commune de Mers El-Hadjadj) et Sidi Benyebka, dans le cadre du relogement des familles occupant des bidonvilles et des bâtisses précaires répartis sur les communes d'Es-Senia, Aïn El-Turck, Bousfer, Hassi Ameur, Sidi Benyebka et Bethioua.