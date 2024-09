Un apport de 140 millions M3 d’eaux a été enregistré lundi au barrage de Djorf-Ettorba (Béchar), suite aux pluies torrentielles et aux crues de plusieurs oueds de la région, a-t-on appris auprès de l’antenne locale de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT).

Cet apport en eaux est dû aux importantes chutes de pluies qui se sont abattues sur la région samedi et dimanche, entraînant la crue de plusieurs oueds de la région, qui déversent dans ce barrage d’une capacité de retenue de 365 millions M3, a indiqué à l’APS le responsable de l’antenne locale de l’ANBT, Ahmed Djebli.

"Ce barrage était auparavant complètement asséché à cause de la sécheresse et du taux élevé d’évaporation de ses eaux du fait des fortes chaleurs que connaît la région", a-t-il souligné.

Avec cette nouvelle et importante quantité d’eaux, le barrage, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Béchar, est en voie de son remplissage complet, ce qui lui permet de contribuer à l’alimentation en eau potable les communes de Béchar, Kenadza et Abadla, via sa station de traitement et d’épuration des eaux, à raison de plus de 20.000 M3/jour, a signalé, pour sa part, le directeur local du secteur de l’Hydraulique, Allal Kheireddine.

La direction générale de la Protection civile affecte un renfort en moyens humains et logistiques à la wilaya

Un important renfort en moyens humains et logistiques a été affecté par la direction générale de la Protection civile à Bechar pour prendre part aux opérations de secours et d'interventions suite aux pluies torrentielles et inondations qu'a connue la région, a-t-on appris dimanche du directeur de l'information et des statistiques à la même direction générale.

"Il s'agit de 508 agents tout grades confondus, de 59 plongeurs spécialisés dans la recherche des victimes de noyade, de onze (11) équipes de secours et d'intervention dans des endroits difficiles, de seize (16) barques pneumatiques, de six (6) barques plates et de quatre (4) équipes cynotechniques'', a précisé à l'APS, le colonel Farouk Achour.

Ces renforts qui ont entamé leur opérations de secours et de sauvetage viennent en appoint au 1.200 éléments de la direction locale de la PC, a pied d'œuvre à travers la wilaya depuis le début des précipitations, inondations et crues des différents oueds de la région, a-t-il signalé .

Le directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughlef a supervisé en personne l'arrivée de ce renfort et ce dans le but de la protection et la sécurité des citoyens et de l'organisation des différentes interventions des éléments de la PC, souligne la même source.