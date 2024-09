Un incendie s’est déclaré, dans la nuit de dimanche à lundi, au niveau de l’hôpital pédiatrique "Abdelkader Boukheroufa", ce qui a nécessité l’intervention de la Protection civile qui a maîtrisé le sinistre, sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris auprès de ces services.

"Les unités opérationnelles de la Protection civile à Oran sont intervenues, dans la nuit de dimanche à lundi, à 00h48, pour circonscrire un incendie, qui s’est déclenché au niveau du rez-de-chaussée de la nouvelle bâtisse de cet hôpital. Le feu a été maîtrisé et empêché de s’étendre aux autres étages", a précisé le capitaine Abdelkader Bellala, chargé de communication à la direction de wilaya de la Protection civile.

"Aucune perte humaine n’a été enregistrée suite à cet incendie", a-t-il indiqué, ajoutant que le colonel Souiki Mahfoud, directeur de la Protection civile à Oran, a guidé personnellement l’opération d’intervention et d’extinction de l'incendie.

Le wali d’Oran Saïd Saayoud, qui s’est rendu sur les lieux vers 1h00 du matin, a déclaré à la presse, sur les lieux, que l’intervention de la Protection civile a été "très rapide", ajoutant que le feu a été maîtrisé en une heure de temps.

Les enfants malades ont été évacués vers le CHU d’Oran et le wali a tenu une réunion avec les responsables de l’hôpital et du secteur, durant la nuit, pour accélérer la restauration de ce qu’a été détruit par le feu et pour la réintégration des enfants évacués dans l’ancienne bâtisse de l’hôpital pédiatrique.