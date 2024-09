Un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de véhicules, composé de sept (7) individus, dont trois (3) de nationalité étrangère, a été démantelé par les services de la Sûreté de wilaya de Touggourt, a-t-on appris lundi de cette institution sécuritaire.

L’affaire a été enclenchée suite à l’arrestation, à un barrage de contrôle dressé sur la RN-3, de quatre individus, dont deux femmes, à bord d’un véhicule suspect, à bord duquel ont été dissimulés soigneusement des dossiers de base de deux véhicules (carte grise, documents d’assurance et de contrôle technique), a-t-on révélé.

Les investigations ont permis de confirmer l’implication des individus appréhendés dans un réseau criminel spécialisé dans le trafic de véhicules depuis l’étranger (pays voisin) via le poste frontalier de Taleb-Larbi (wilaya d’El-Oued), avec des documents administratifs de base falsifiés, a précisé la source sécuritaire.

Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant l’instance judiciaire territorialement compétente qui a ordonné l’incarcération de six (6) d’entre eux et placé le septième sous contrôle judiciaire, et ce pour faux et usage de faux, falsification de documents officiels établis par l’administration publique et trafic international de véhicules, a conclu la source.

Blida : arrestation de 44 personnes objets de mandats d'arrêt (Sûreté de wilaya)

Quarante-quatre (44) personnes, objets de mandats d'arrêt, ont été arrêtées dernièrement par les services de la Sûreté de wilaya de Blida au cours d'opérations distinctes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps sécuritaire.

Selon la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la Sûreté de wilaya, l'arrestation de ces personnes objets de mandats d'arrêt, s'inscrit dans le cadre des actions de terrain visant la lutte contre la délinquance urbaine sur le territoire de compétence, pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés, en ciblant notamment les points noirs et en renforçant les barrages de contrôle des véhicules.

Outre l'arrestation de ces personnes, les forces de police ont également procédé à la saisie de 30.406 unités de produits pyrotechniques destinés à la vente en perspective du Mawlid Ennabaoui, ainsi que de 22,45 g de kif traité, 48 comprimés psychotropes et 5 armes blanches prohibées.

Par ailleurs, la coordination des opérations entre les unités de la Sûreté de daïra d'Ouled Yaich et la brigade de la Gendarmerie nationale de cette même daïra, a permis l'arrestation de deux suspects repris de justice pour constitution d'un gang de quartier et tentative de semer la terreur dans une zone résidentielle à la cité des 520 logements d'Ouled Yaich avec la saisie d'armes blanches qui étaient en leur possession.

Les deux suspects ont été arrêtés suite à une dénonciation par un citoyen via la page Facebook "Police de Blida", selon la même source, qui a souligné leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

Khenchela : saisie de plus de 6.000 capsules de psychotropes (Sûreté)

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant du service de police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Khenchela ont saisi 6.448 capsules de psychotropes et arrêté un suspect, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce corps constitué.

Selon la même source, les policiers ont interpelé, lors d'une patrouille dans le centre-ville de Khenchela, un motocycliste quadragénaire.

La fouille de l'individu a permis la découverte de 6.448 capsules de psychotropes et un montant de 44.500 DA, issu de ce trafic, a-t-on ajouté, précisant que le mis en cause a été transféré au siège de la brigade pour la suite de l'enquête.

Au terme des procédures légales, un dossier pénal pour "possession et trafic de psychotropes" a été constitué contre le suspect, qui a été présenté devant le procureur de la République, a-t-on indiqué.