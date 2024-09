Une personne a trouvé la mort à la suite d’un accident de la circulation survenu, dans la nuit de dimanche à lundi dans la wilaya d'Aïn Temouchent, au niveau de l’axe routier reliant Beni-Saf et Rachgoune-plage, ont indiqué, lundi, les services de la direction locale de la Protection civile.

L'accident s’est produit à la suite du dérapage et le renversement d’un véhicule utilitaire sur la RN 22, plus précisément au niveau de son tronçon reliant la commune de Beni Saf et la plage de Rachgoune, provoquant des blessures graves au conducteur qui a reçu, sur place, les soins nécessaires, a fait savoir la même source.

Après l’évacuation de la victime (34 ans) aux services des urgences médico-chirurgicales (UMC) de l’hôpital de Beni Saf, le médecin de garde du même établissement hospitalier a constaté son décès, a précisé la Protection civile.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin d’élucider les circonstances de ce drame de la route, signale-t-on.

Boumerdes : 3 morts et 2 blessés dans un accident de la route (Protection civile)

Trois (3) personnes sont décédées et deux (2) autres ont été atteintes de blessures diverses dans un accident de la circulation survenu lundi matin sur l'axe de l'autoroute Est-Ouest traversant la commune d'El-Kharrouba, à l'Ouest de Boumerdes, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L'accident est survenu aux environs de 6h00 du matin suite au dérapage puis le renversement d'un véhicule dans le couloir de l'autoroute Est-Ouest de la commune d'El-Kharrouba en direction d'Alger, a indiqué à l'APS le chargé de communication de la Protection civile, le lieutenant Hocine Bouchachia.

Il a causé la mort, sur place, de trois personnes de sexe masculin, dont les dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital de Lakhdaria (Bouira), a-t-il ajouté, précisant que les deux (2) blessés ont été également transportés vers le même établissement hospitalier pour recevoir les soins nécessaires.