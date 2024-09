Les trois équipes algéroises engagées dans les différentes compétitions africaines interclubs : le MC Alger, le CR Belouizdad et l'USM Alger ont sollicité la direction du stade Miloud-Hadefi d'Oran pour y domicilier leurs prochains matchs sur le plan continental, a-t-on appris dimanche auprès des responsables de cette infrastructure sportive.

Le MC Alger et le CR Belouizdad sont engagés en Ligue des champions alors que l'USM Alger dispute la Coupe de la Confédération (CAF), au même titre que le CS Constantine, l'autre représentant algérien dans cette compétition continentale interclubs.

Les trois formations algéroises vont affronter respectivement l'US Monastir (Tunisie), l'AS Douanes (Burkina Faso) et le Stade Tunisien (Tunisie), pour le compte du deuxième et dernier tour préliminaire des deux épreuves continentales interclubs. La direction du stade Miloud-Hadefi ne voit pas d'inconvénient à accueillir les matchs en question, à condition que les équipes concernées et leurs adversaires respectifs "ne s'entrainent pas sur le terrain principal la veille de leurs rencontres'', précise-t-on de même source. Une condition motivée par le fait que les matchs des clubs en question sont programmés durant le même week-end (du 20 au 22 septembre en cours), ce qui exposera la pelouse à une surcharge qui risque de l'endommager, a-t-on ajouté de même source.

Le stade Miloud-Hadefi a abrité jeudi passé la rencontre Algérie-Guinée équatoriale, dans le cadre de la 1re journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025). A l'issue du match, l'entraineur national, Vladimir Petkovic s'est dit "très satisfait" des conditions dans lesquelles s'est déroulée la rencontre, en particulier la belle pelouse. Les clubs algérois éprouvent des difficultés à domicilier leurs prochains rendez-vous dans les deux compétitions à cause de la fermeture des stades du 5-Juillet et Nelson-Mandela pour la rénovation de leurs pelouses, rappelle-t-on.