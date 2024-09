La JS Kabylie, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé lundi, le recrutement du latéral gauche malien Youssouf Koné, ayant signé pour une saison renouvelable.

Le club du Djurdjura a publié cette information sur son site officiel, l'accompagnant d'une photo du joueur, arborant le maillot jaune-canari, aux côtés du président El-Hadi Ould Ali.

Né à Bamako et âgé de 29 ans, Youssouf Koné a porté les couleurs de plusieurs grands clubs, y compris en France, où il a joué aussi bien à l'Olympique Lyonnais qu'à Lille.

Il est international (senior) depuis 2015 et compte 17 sélections jusqu'ici, avec un but marqué, lui qui avait déjà porté le maillot national entre 2013 et 2015 chez les moins de 20 ans.

Un renfort qualitatif donc pour la JSK, ayant déjà engagé plusieurs joueurs de qualité depuis l'ouverture du mercato estival, avec l'espoir de redorer son blason et se remettre à jouer les premiers rôles.

Parmi ces nouvelles recrues le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine Madani, Mohamed Réda Hamidi, et Idir Mokeddem, ainsi que le milieu offensif Aïmen Abdelaziz Lahmeri, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté, et l'attaquant Burkinabé Djibril Ouattara.

L'actionnaire majoritaire du club, ATM Mobilis, a décidé en effet de mettre le paquet cette saison pour augmenter les chances de performance de son équipe, dont le dernier titre de champion remonte à 2008, alors que la dernière Coupe d'Algérie remportée remonte à 2011. Lors du précédent exercice, la JSK avait terminé à la 6e place au classement final. Elle débutera la nouvelle saison à domicile face au champion d'Algérie en titre, le MC Alger.