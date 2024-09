Pour bien éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire, vous pouvez utiliser du fil de soie, des brossettes ou un gratte-langue. Eh oui, c'est vraiment tout un art de bien se nettoyer la bouche ! Il existe différentes sortes de fil dentaire : mentholés, fins, épais… Si vous n'en avez jamais utilisé, commencez par du fil dentaire non ciré, ce sera plus facile.

Passez le fil après vous être brossé les dents, une fois par jour dans l'idéal. Mais si vous n'avez pas le temps, mieux vaut vous en servir seulement deux à trois fois par semaine plutôt que de le faire à la va-vite avec des gestes trop brusques. Vous risquez de blesser la gencive. Le mode d'emploi est le suivant : passez le fil entre chaque dent, sans forcer. Faites-le glisser délicatement jusqu'à la gencive puis remontez ou redescendez le fil (selon que vous nettoyez les dents du bas ou du haut) en le maintenant toujours le long de la dent. Vous enlevez ainsi de la plaque. Evitez les mouvements de va-et-vient.

La brossette inter-dentaire, utile quand on a un appareil dentaire ou les dents qui se déchaussent, sert, comme son nom l'indique, à nettoyer les espaces entre les dents. Une précision : il est déconseillé d'utiliser les cure-dents car ceux-ci appuient sur la gencive et créent des espaces entre les dents où viennent se nicher les débris. Le gratte-langue permet de retirer l'enduit lingual, c'est-à-dire le tapis qui se dépose sur le fond de la langue. Plus celui-ci est foncé, plus les mauvaises odeurs sont fortes. Dernier accessoire de cette panoplie : le révélateur de plaque pour savoir précisément où vous devez brosser.

Dans votre panoplie, vous avez déjà l'indispensable brosse à dents, la brossette inter-dentaire, le fil de soie… Vous pouvez encore la compléter avec un bain de bouche. Halita®, vendu en pharmacie, est justement un bain de bouche spécialement indiqué pour les personnes souffrant d'halitose, le nom savant pour mauvaise haleine. Il en existe d'autres, formulés pour lutter contre la formation de la plaque dentaire ou encore contre la sécheresse de la bouche. Attention cependant, les bains de bouche ne doivent pas être utilisés quotidiennement car ils peuvent modifier l'équilibre bactérien de la bouche.