Comme 85% des problèmes de mauvaise haleine sont d'origine bucco-dentaire, se brosser soigneusement les dents est indispensable. Alors un conseil : ne sortez jamais sans votre brosse et votre dentifrice !

Bien nettoyer ses prothèses

La plaque peut aussi bien se former sur des prothèses dentaires que sur des dents naturelles. Alors, n'oubliez pas de nettoyer soigneusement les ponts et les appareils.

Si vous avez une prothèse fixe. Les règles sont les mêmes que pour les autres dents.

Si vous avez une prothèse amovible L'enlever tous les soirs.

Brossez les dents naturelles et les gencives avec une brosse à poils doux. Vous pouvez masser au passage vos gencives, elles seront ainsi moins sujettes aux inflammations. Brosser le dentier avec un dentifrice spécial prothèses et une brosse à poils doux pour ne pas le rayer. Puis, le tremper dans une solution nettoyante type Polident®. Le matin, rincer la prothèse à grande eau.

Se brosser les dents, tout un art…

Le brossage sert à éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire qui favorisent le développement de composés soufrés volatils, responsables de la mauvaise haleine. Plus il y a de débris et de plaque, plus les bactéries présentes dans la bouche vont proliférer. Et plus celles-ci vont produire de substances malodorantes… Conclusion : pour souffler le frais, n'oubliez pas de vous brosser les dents après chaque repas. Pour être vraiment efficace, le brossage doit durer de 4 à 5 mn, sans être agressif. Il vaut mieux faire des mouvements circulaires plutôt que verticaux. Vous pouvez brosser en douceur de la gencive vers la dent. Pour bien éliminer les débris entre les dents, vous pouvez également exercer une légère pression de la brosse contre les dents de sorte que les poils pénètrent dans les espaces inter-dentaires. Puis, brossez, toujours en faisant des ronds.

Manuelle ou électrique ?

Une brosse électrique a plusieurs avantages : vous aurez moins de risque d'abîmer vos génies et vous réussirez à atteindre les zones difficiles d'accès. Malgré tout, si votre préférence va vers une brosse manuelle (moins chère, pas besoin d'être rechargée…), choisissez-en une avec des poils synthétiques et souples. Sa tête doit être arrondie pour accéder aux moindres recoins de votre bouche. Il faut en changer toutes les 6 à 8 semaines environ. Si vous ne vous rappelez plus quand vous avez acheté la dernière, fiez-vous à sa tête. Si ses brins se recourbent vers l'extérieur, elle ne doit plus être trop efficace… Il va falloir penser à investir !