L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) a procédé au versement d'un montant total de plus de 408 millions de dinars algériens au profit de 3.680 auteurs, ayants droit et éditeurs de musique au titre de l'exercice 2023, indique un communiqué de cet établissement public chargé de la gestion des droits d'auteur. "L'opération de versement des redevances des droits d'auteur au titre de l'exercice 2023 qui a été finalisé, a inclus la distribution des droits relatifs au droit de reproduction des œuvres sur supports et leur exploitation publique à travers les médias audiovisuels (Radio et Télévision publique), pour un montant total s'élevant à 408.984.726 DA, dont ont bénéficié 3.680 auteurs, ayants droit et éditeurs de musique", selon le communiqué.